По словам замминистра, ежедневно проводится экспертиза по идентификации 30 тел

Аванесян отметила, что ежедневно проводится экспертиза по идентификации 30 тел․ «Темп значительно ускорился, и мы надеемся продвигаться вперед как можно более быстрыми темпами», - сказала она.

Вчера в ходе правительственного часа в парламенте вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что, по состоянию на 20 января, из 3439 тел, вывезенных с поля боя, 766 еще не идентифицированы и находятся на этапе ДНК-экспертизы.

На замечание депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения», что спустя 2,5 месяца после окончания войны все еще звучат разные цифры, и просьбу назвать точное число погибших и раненых, Авинян ответил: «Я просто хочу подчеркнуть, чтобы порядок был примерно понятен, число погибших не превысит 4 тысяч. И Министерство обороны, уточнив окончательные списки, данные о пропавших без вести, пленных, представит эти данные в окончательном докладе».

Как сообщил пресс-секретарь Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян, сейчас уже останки, которые обнаруживаются в ходе поисково-спасательной операции, в большинстве своем неузнаваемы.

«До конца октября тела были узнаваемы. На данный момент, к сожалению, уже нет. В основном это остатки костей, и только посредством анализа ДНК можно установить личность. Прошло довольно много времени, трупы уже стали неузнаваемыми», - сказал он.

Вчера азербайджанская сторона не разрешила провести поисковые работы в местах боевых действий. Сегодня поисковые работы возобновились.

«20 января поисковые работы были прекращены из-за азербайджанской стороны. Азербайджанцы сказали, что у них день траура «черный январь». Сегодня работы возобновились, сегодня четыре поисково-спасательных отряда проводят поисковые работы в районе Драхтик Гадрутского района, в окрестностях Гадрута, в этом направлении и в районе Джракана», - сказал Тадевосян.

Всего с 13 ноября было обнаружено 1247 тел военнослужащих и гражданских лиц.