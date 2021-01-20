Власть пойдет на досрочные выборы при условии, что парламентская оппозиция не выдвинет кандидата в премьер-министры - Ален Симонян

Власть пойдет на внеочередные выборы, если удастся договориться с парламентской оппозицией о том, что в случае отставки премьер-министра оппозиция не станет выдвигать нового кандидата, чтобы процесс привел к новым парламентским выборам, в беседе с Радио Азатутюн заявил вице-спикер Национального собрания, член правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян.

Действующее Национальное собрание будет распущено, если Пашинян уйдет в отставку, а парламент дважды не изберет нового премьер-министра.

«Чтобы быть уверенными, что процесс приведет к новым выборам, то есть, народ снова будет принимать решение, а не в этом зале попытаются разными способами [избрать] другого кандидата», - сказал Симонян.

Он не исключил, что если не будет достигнут консенсус с оппозицией, досрочных выборов вообще не будет. «Если оппозиция не в состоянии, осознает, что не может участвовать, зачем нам проводить выборы?» - сказал он.

Несколько депутатов оппозиционной фракции «Процветающая Армения» сегодня отказались давать интервью.

Секретарь оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян назвал заявления Алена Симоняна простым шантажом, сказав, что если власти не захотят идти на выборы, могут возложить вину на кого угодно, в том числе и на оппозицию. «Что они говорят? Уважаемая оппозиция, вы знаете, и мы знаем, что в стране кризис, есть несколько вариантов выхода из кризиса. Один из этих выходов они видят в отставке Пашиняна и новых выборах. Мы не видим в этом выхода из кризиса. И они теперь говорят: мы останемся, разрушим страну, разрушим все, что осталось, но виновата оппозиция, потому что не соглашается пойти с нами на выборы», - сказал Горгисян.

Ален Симонян сегодня раскрыл скобки: на встрече 29 декабря Пашинян предложил и Царукяну, и Марукяну в случае его отставки не выдвигать кандидата и пойти на внеочередные выборы. После этого, по словам Симоняна, обсуждений не было.

Геворк Горгисян не опроверг заявления Алена Симоняна. Лидеры оппозиционных парламентских фракций «Процветающая Армения» (ППА) и «Просвещенная Армения», в конце года встретившиеся с Николом Пашиняном, в беседах с журналистами заявили, что отклонили повестку премьер-министра о проведении досрочных парламентских выборов, настаивая на том, что Пашинян должен уйти.

ППА присоединилась к «Движению за спасение отечества», кандидатом в премьер-министры которого является Вазген Манукян. Кандидатом от «Просвещенной Армении» является глава фракции Эдмон Марукян. Обе эти силы утверждают, что внеочередные выборы должны проводиться не при Пашиняне, а при новом, предложенном ими временном премьер-министре. Власть же этот вариант считает неприемлемым.

«Действующая власть уже организовала одни выборы и теперь может организовать выборы, пользующиеся доверием общественности. А если доверия не будет, не дай Бог, что я исключаю, наш народ очень хорошо знает, как на это реагировать», - заявил Ален Симонян.

Горгисян утверждает, что они хоть завтра готовы идти на внеочередные выборы, но после выборов, организованных Николом Пашиняном, нынешний политический кризис не будет преодолен. Предложение власти они и сегодня отклоняют: в тот день, когда Пашинян подаст в отставку, на должность премьер-министра они выдвинут кандидатуру Эдмона Марукяна. «Результаты вызовут сомнения, потому что с его [Пашиняна] авторитетом и ресурсами он не сможет гарантировать, что деньги не будут розданы, что упомянутые им вооруженные группы, которые существуют в республике, но никто так и не раскрыл их, не повлияют на результаты выборов. То есть, будет какой-то хаотичный процесс, в результате которого победит тот, кто сможет раздать больше денег и больше повлиять на результаты выборов с помощью оружия», - сказал он.

Ален Симонян видит в отказе другой подтекст, он уверен, что в случае новых выборов «Гражданский договор» будет представлен в парламенте, а многие оппозиционные силы - нет․ «Этим оппозиция фиксирует, что она не может изменить политическую картину путем прямых выборов, поэтому они избегают этого. Я даже уверен, что та же партия «Просвещенная Армения», та же партия «Процветающая Армения» могут даже не пройти в Национальное собрания по итогам выборов», - считает вице-спикер НС.

Горгисян уверен, что они войдут в следующий парламент и придут к власти.

«Если бы они были уверены, что их депутаты не выберут Эдмона Марукяна как кандидата в премьер-министры, они уже сегодня подали бы в отставку, но я думаю, что у них есть опасения, и я приветствую эти их опасения», - сказал оппозиционный депутат.