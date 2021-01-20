Значительно увеличилось число людей без масок, полиция относится к этому более снисходительно

В последнее время не только на улицах, но и в общественных местах и пунктах обслуживания Еревана значительно увеличилось число людей без масок, несмотря на требование их ношения в связи с эпидемией коронавируса. Чтобы не оставлять причину на уровне предположений, мы попытались выяснить этот вопрос у самих людей, не носящих маску.

«Я забыл», «Я не боюсь короны». Такие ответы дали некоторые горожане.

«Я был инфицирован, и мои антитела все еще действуют, я уверен в сопротивляемости моего организма», - сказал еще один наш собеседник.

«Если они этого не потребуют, я не буду носить, потому что я действительно задыхаюсь, не могу», - добавил другой.

Другие граждане выступают за ношение маски. «Их дело, если они не заботятся о своем здоровье, что я могу сказать, не нося маску, они вредят и себе, и, возможно, другим», - сказал один из них.

«Статистика по коронавирусу уменьшилась, люди успокоились, также это зависит от ослабления контроля, и в магазинах раньше строго требовали, теперь немного ослабили требование», - выразил мнение другой гражданин.

На самом деле это так. Если раньше отсутствие маски было серьезным препятствием при входе в закрытое помещение, то сегодня почти никто на это не обращает внимания. Съемочная группа Радио Азатутюн также пыталась зайти в магазин без масок, единственным препятствием стала видеокамера, снимать не разрешили, а об отсутствии масок не сказали ни слова.

Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Армении в конце февраля 2020 года у гражданина, прибывшего из Ирана. С 16 марта постановлением правительства на всей территории республики был объявлен режим чрезвычайного положения, который продлевался несколько раз, при этом был введен ряд ограничений: от запрета на свободное передвижение граждан и запрета собраний и мероприятий до закрытия границ. Были предусмотрены меры ответственности за нарушение режима карантина, изоляции и самоизоляции, а также неприменение мер индивидуальной защиты. Повсеместное ношение маски стало обязательным требованием.

12 сентября объявленное в Армении чрезвычайное положение было заменено на карантин, что также привело к ряду послаблений. Причиной стало снижение распространения вируса, число ежедневно подтверждаемых случаев заражения в среднем снизилось до 100. Однако в конце сентября, после начала войны, в Армении началась вторая волна эпидемии. Число инфицированных значительно увеличилось, достигнув 2500 человек в день. В начале этого года их число начало сокращаться, сейчас в среднем ежедневно регистрируется 300 новых случаев.

На протяжении всего режима ЧП и карантина контроль за соблюдением противоэпидемических правил осуществляла полиция. Как граждане, так и хозяйствующие субъекты, не соблюдающие правила, штрафовались. Например, штраф за неношение маски составил 10 тыс. драмов.

Обязательное требование ношения маски и штраф за ее неношение сегодня не отменены, но фактически никто не штрафуется, контроль со стороны полиции ослаблен. Мы попытались выяснить причину в полиции в ответ на наш запрос получили очень короткий письменный ответ: «В связи с ситуацией полиция проявляет более снисходительный подход, несущие службу полицейские в основном делают предупреждения».

Снисходительный подход среди граждан фактически привел к ослаблению бдительности, предупреждает об опасности эпидемиолог, заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА Гаяне Саакян. «Мы постоянно публикуем низкое число случаев, люди думают, что так и есть, вируса нет и не нужно применять дополнительные индивидуальные защитные средства, соблюдать правила безопасности. На самом деле, мы уже видим проблему, уже есть рост показателей, рост показателя воспроизводства вируса, и, естественно, это приведет к росту числа случаев, в ближайшие 14 дней мы увидим этот рост», - сказала она.

Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 309, зарегистрировано 9 смертей, общее число подтвержденных случаев превышает 165 тыс., на фактическом лечении находятся 7 607 человек, проведено более 628 тыс. тестов, всего с начала эпидемии зарегистрировано 3016 случаев смерти.