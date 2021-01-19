В Армении станет возможно ежегодно готовить 1750 специалистов по проектированию и управлению БПЛА

Через два года в Армении станет возможно ежегодно готовить 1750 специалистов по проектированию, производству, техническому обслуживанию и управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сегодня на встрече с журналистами заявили руководители Союза компаний передовых технологий (СКПТ), провозгласив старт программы «Armath Airborne».

Исполнительный директор союза Раффи Кассарджян отметил, что потребность в таких специалистах особенно была заметна во время 44-дневной войны в Карабахе. Такое образование по линии БПЛА год от года становится все более востребованным также в гражданской жизни, поскольку сфера БПЛА является одной из самых быстрорастущих отраслей современной экономики.

«Мы хотим представить нашу программу «Armath Airborne». Это общая учебная программа по производству беспилотных летательных аппаратов, которую мы запускаем весной этого года. Цель состоит в том, чтобы сделать аналогичное вложение тому, что мы сделали, ежегодно обучая 14 тысяч выпускников лабораторий «Armath»», - сказал Кассарджян.

В течение 2015-2020 годов число инженерных лабораторий «Armath», основанных СКПТ в разных городах и селах Армении и Нагорного Карабаха, увеличилось с 67 до 565, где около 14 тысяч учащихся в возрасте 10-18 лет получают специальное STEM-образование (science, technology, engineering, mathematics, то есть, наука, технология, инженерия и математика) и принимают участие в курсах по развитию робототехники. В 2022 году планируется удвоить число лабораторий, доведя его до 1300 и фактически охватив все населенные пункты Армении.

Представленные СКПТ результаты, судя по всему, удовлетворяют правительство, поскольку в госбюджете на 2021 год предусмотрено выделить 767 млн драмов на программу «Внедрение STEM-образования и робототехники в школах», что на 95,3 млн больше, чем в 2020 году.

Согласно программе «Armath Airborne», планируется в Республике Армения и Нагорном Карабахе в этом году основать 25 лабораторий, а в следующем году – еще 40 лабораторий, где 15-18-летние учащиеся будут получать теоретические знания о дронах, осваивать особенности их проектирования и производства, программного обеспечения, технического обслуживания и управления. Причем, в отличие от других подобных проектов, в программу обучения включены и винтовые, и крылатые БПЛА, последние обычно имеют военное назначение.

По словам руководителя программы Седрака Варданяна, реализация программы «Armath Airborne» обойдется в 422 млн драмов, СКПТ уже собрал 52 млн драмов. «Уже с апреля мы планируем внедрить 8 лабораторий. Это будут города Гюмри, Ванадзор, Дилижанское военное училище имени Монте Мелконяна, Талин, Гавар, Ереван, Капан и Степанакерт», - сказал Варданян.

По его словам, в каждой лаборатории должны действовать три группы, образовательная программа рассчитана на год, и когда будут готовы 65 лабораторий, число выпускников в год может достигнуть 1750․

«Часть из этого числа пойдет на срочную службу, примерно 1300-1400 человек, то есть, мы как минимум в течение одного-двух лет дадим армии около 2500 обученных 18-летних ребят. Эти ребята, а также ребята и девушки, которые не пойдут на срочную службу, также могут быть задействованы в сфере технологических предприятий», - сказал руководитель программы «Armath Airborne».