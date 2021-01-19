Рудники, находящиеся в активной фазе эксплуатации, не платят налог на прибыль - следственная комиссия НС

Хотя в самом названии комиссии мы читаем «Следстввенная комиссия по изучению законности, обоснованности и достоверности финансовых и других отчетов», в отчете комиссии ответов на эти вопросы нет.

Председатель комиссии Сергей Багратян, избранный от оппозиционной партии «Процветающая Армения», а ныне не входящий ни в одну из фракций, недоволен компетентными органами, отмечая, что те не работали должным образом с комиссией.

«В ходе деятельности у следственной комиссии возникли проблемы со своевременным получением надлежащей информации, из-за чего деятельность комиссии довольно сильно замедлилась и по некоторым вопросам не удалось оценить всю деятельность различных программ», - сказал он.

По мере возможности были изучены вопросы, связанные с разрешением на разработку Амулсарского месторождения, с Зангезурским медно-молибденовым комбинатом, Техутским, Соткским и Мгартским рудниками. Комиссия зафиксировала, что ни один из рудников, находящихся в активной фазе эксплуатации, не платит налог на прибыль.

Предложения, представленные в разделе «Заключение», член правящей фракции «Мой шаг» Артак Манукян назвал общими, пояснив, что их можно было разместить в разделе «Предложения» отчета по любой другой теме. «Мы не видим в вашем пакете предложений конкретики. Вы говорите, что финансовые отчеты не являются достоверными. Для того, чтобы делать подобное утверждение, мы должны, по меньшей мере, найти в этих отчетах, которые подвергаются аудиту, существенный или искажающий аргумент», - сказал депутат.

Сергей Багратян на это ответил: «Написано: «ни одна из указанных компаний не платит налог на прибыль. Это должно стать для вас как для экономиста основанием, чтобы полагать, что они не могут быть достоверными, потому что ни вы, ни я, ни какая-либо компания не может годами работать без прибыли, по крайней мере, этот факт является нонсенсом. Второй факт, который вы, как экономист, должны осознавать: если эти компании, кроме «Лидиан Армения», не представлены на международных площадках, это означает, что нет прозрачности, и поэтому мы оцениваем работы как недостоверные».

Багратян также видит необходимость в законодательных инициативах, таких, например, как увольнение чиновников, которые отказываются явиться по приглашению комиссии. Он сообщил, что, например, бывший председатель Комитета госдоходов Давид Ананян так и не принял участие ни в одном заседании комиссии, а в ответ на запросы комиссии Комитет госдоходов направил информацию о товарах, пересекших таможенную границу, пробел в которой, по словам Багратяна, Комитет госдоходов так и не разъяснил.

«Если высокопоставленный чиновник игнорирует следственную комиссию, что мы можем требовать от руководителей частных компаний, которые говорят: «мы не обязаны предоставлять вам какую-либо информацию и не предоставляем». Нам нужно найти механизм, который обяжет их предоставить информацию, конечно, при сохранении института коммерческой тайны», - сказал глава следственной комиссии.

Член комиссии, депутат правящей фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян признается: комиссия провалила свою работу. Причина, по его мнению, также заключается в том, что комиссия была создана против одной горнодобывающей компании.

Отметим, что комиссия была создана по предложению оппозиционной фракции «Процветающая Армения».

«Пусть это будет для нас уроком, чтобы в следующий раз создание следственной комиссии не было самоцелью, чтобы в следующий раз мы правильно оценивали свои силы и смотрели: если сможем что-то сделать, то начинали бы это, а если не сможем это сделать, лучше изначально не формировать напрасные ожидания и не говорить, что мы все это сделаем, потому что это не только пустая трата ресурсов, но и серьезный удар по авторитету Национального собрания», - сказал Тунян.

Приглашенная на заседание комиссии эколог Назели Варданян считает эту картину результатом нерадивой работы каждого члена комиссии. «Мы ожидали, что, имея комиссию, созданную такой высокой инстанцией, мы получим довольно много разоблачений, выявлений нарушений в горнодобывающей сфере Армении, и другие наши опасения будут развеяны. Однако, ознакомившись с этим итоговым заключением, мы видим, что мало что выявлено. Хотя и на основании этого выявленного можно сделать выводы, но это, думаю, обусловлено пассивностью членов комиссии», - сказала она.

Шесть из 11 членов комиссии не подписались под опубликованным отчетом.