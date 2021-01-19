Необходимо найти политическое решение карабахского конфликта - генсек НАТО

Отвечая на вопрос ведущего дискуссию бывшего премьер-министра Италии Энрико Летта, касающийся карабахского конфликта, Столтенберг отметил: «Однозначно, что мы должны найти политическое решение различных конфликтов: в Молдове, Нагорном Карабахе, о котором вы упомянули. Наш основной посыл заключается в том, что нужно уважать суверенитет [государств]. Североатлантический альянс поддерживает все усилия, направленные на политическое решение более или менее замороженных конфликтов».

В случае с Грузией и Украиной формулировки генсека НАТО были менее дипломатичными. По словам Столтенберга, мнение официальной Москвы в вопросе членства этих стран в альянсе не может иметь значения.

«Грузия хочет стать членом НАТО, и Россия не может этого запретить. Будет или нет Грузия членом НАТО - это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства. То, что они (РФ) сделали, нарушив территориальную целостность и независимость Грузии - неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир», - заявил генсек НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, возглавляемая им структура делает все возможное, чтобы не допустить возникновения новых очагов конфликтов. Самым ярким примером этого, по мнению Столтенберга, было взятие НАТО на себя роли посредника между Афинами и Анкарой.

«Приведу в качестве примера напряженность, которая существовала в восточной части Средиземного моря. НАТО стало той платформой, на которой Турция и Греция начали общаться. Мы смогли создать между двумя союзниками такой механизм, который предотвратил возникновение опасных инцидентов, проложив путь к дипломатическому урегулированию существующих разногласий», - отметил генеральный секретарь НАТО.