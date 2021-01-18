До февраля Армения направит в ЕСПЧ главную жалобу против Азербайджана, также потребует компенсации

«Рамки касаются в первую очередь жертв среди гражданских лиц, раненых, а также перемещенных лиц, которые вследствие войны были вынуждены переехать в Армению. Также жалоба будет включать вопросы права собственности всех лиц в Шуши, Гадруте, которые перешли под контроль Азербайджана, оккупированы им, а также рамки будут включать право детей на образование, которое, также, думаю, было нарушено», - сказал представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Он сообщил, что до сих пор заявления, направленные в ЕСПЧ, в основном были связаны с войной, но были промежуточными мерами, а уже почти готовая жалоба имеет огромный объем и включает широкий круг вопросов, касающихся нарушения прав человека, а также норм международного права со стороны Азербайджана. Хотя и немногочисленные, но в ЕСПЧ есть прецеденты подобных жалоб.

«Есть текущее дело Грузия-Россия, по которому, скоро, думаю, будет вынесено решение. Также есть дело Украина-Россия, также в свое время было дело Турция-Кипр. Это основные ключевые межгосударственные прецеденты, которые существуют. Но мы думаем, жалоба, которую мы представим, по своему содержанию и объему будет гораздо более масштабной, чем указанные жалобы», - сказал он.

Армения через Европейский суд попытается достичь нескольких целей: зафиксировать нарушения прав человека, а также потребовать компенсацию, точную сумму которой представитель правительства пока не назвал. «Первое – зафиксировать или признать, подтвердить нарушение конкретных прав, второе - представить требование по вопросу компенсации, требование возмещении нанесенного имущественного ущерба будет представлено обязательно. И поэтому я упомянул право собственности. На самом начальном этапе мы не будем представлять расчеты, но на текущем этапе они уже будут представлены, потому что это вытекает из процедур суда», - сказал Егише Киракосян.

Азербайджан, в свою очередь, обратился в ЕСПЧ с иском против Армении, сообщают азербайджанские СМИ, отмечая, что «жалоба касается нарушений прав человека из-за агрессии Армении». Сообщается, сколько мирных жителей было убито, сколько жилых зданий и домов было разрушено и т. д.

«Официально мы не были уведомлены об этом. Думаю, пройдет некоторое время, прежде чем мы получим уведомление, но в любом случае было ожидаемо, что они также подадут жалобу», - сказал Киракосян.

В жалобе, направляемой в ЕСПЧ, также поднимается вопрос пленных, оказавшихся в Азербайджане, но представитель Армении в ЕСПЧ говорит, что надеется, что этот вопрос будет решен раньше, чем их жалоба будет рассмотрена. При обращении за промежуточными мерами они заметили, что Азербайджан не настроен сотрудничать с армянской стороной в вопросе пленных, и по этому вопросу, помимо суда, они обратились в Комитет министров.