Сокращено финансирование трех из четырех обеспечивающих безопасность страны ведомств

После прошлогодней войны в Нагорном Карабахе власти Армении сократили финансирование трех из четырех ведомств, обеспечивающих безопасность страны.

По сравнению с бюджетом прошлого года, в этом году сокращены бюджеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции, выросло финансирование Министерства обороны.

Больше всего сокращены средства, выделенные МЧС - на 7,2%. Если в этом году из госбюджета министерству было выделено 14,1 млрд драмов, то в прошлом году бюджетом было предусмотрено 15,2 млрд драмов.

Далее идет Служба национальной безопасности, ее бюджет сокращен на 1,1%. В этом году Службе выделено 34,7 млрд драмов. В 2020 году бюджет СНБ составлял 35,1 млрд драмов.

Меньше всего сократилось финансирование полиции - на 0,9%. В этом году из госбюджета выделено 64,6 млрд драмов, в прошлом году - 65,2 млрд драмов.

Между тем, бюджет Минобороны увеличился на 1,4%. Госбюджетом на 2021 год предусмотрено, что возглавляемое Вагаршаком Арутюняном министерство должно получить 311,6 млрд драмов, а согласно госбюджету прошлого года бюджет Минобороны составлял 307,2 млрд драмов. Хотя здесь следует отметить, что 307,2 млрд - это сумма, установленная госбюджетом прошлого года, между тем в связи с Тавушскими боями в июле прошлого года и начавшейся в сентябре войной в Карабахе военное ведомство в прошлом году, по всей вероятности, получило гораздо больше средств, что задокументировано станет известно позже в этом году.

Руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолог Степан Григорян напомнил, что прошлый год Армения завершила с экономическим спадом более чем на 8%, и сокращение финансирования силовых структур следует объяснять прежде всего этим обстоятельством: страна не может позволить себе тратить больше, чем позволяют ее возможности.

«Я бы посоветовал правительству, помимо чисто механического сокращения, которое можно объяснить экономическим кризисом, также начать структурные изменения, поскольку структурные изменения могут привести к тому, что министерства даже при сокращенном бюджете будут работать более эффективно», - сказал он.

По мнению политолога, еще более важным вопросом является пересмотр стратегии обеспечения безопасности Армении после 44-дневной войны с отказом от советско-российской модели, лежащей в основе армии и всей системы безопасности, которая попросту провалилась во время прошлогодней войны.

«Что показало время? Ты можешь закупить оружие и боеприпасы, ты можешь понести большие расходы, но это оружие нигде не понадобится. Известная история с самолетами Су. Значит, очень важно разработать концепцию, изменить акценты, и в это входит также подготовка к войнам современного мира», - сказал Степанян.