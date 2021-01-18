Парламент не включил в повестку дня проект «Просвещенной Армении» о правомерности трехстороннего заявления от 10 ноября

Проект оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения», касающийся вопроса пленных и правомерности трехстороннего заявления от 10 ноября, не включен в повестку дня очередной сессии Национального собрания. Ранее проект получил отрицательное заключение парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам.

Депутат оппозиционной фракции Тарон Симонян перед голосованием по проекту заявил, что трехстороннее заявление, подписанное лидерами Армении, России и Азербайджана в нарушение международного права, является документом, подписанным под угрозами, и из 9 его пунктов лишь один не был реализован - возвращение военнопленных. Симонян призвал воспользоваться еще одной возможностью, чтобы поднять вопрос с парламентской трибуны.

«Чтобы подчеркнуть, что удержание военнопленных в заложниках – это явное нарушение международного права, что является преступлением со стороны Азербайджана, и еще раз призвать международное сообщество использовать все возможные рычаги, чтобы вернуть Азербайджан в нормальную среду по соблюдению международного права», - сказал он.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Арусяк Джулакян пояснила, что у Национального собрания, во-первых, нет полномочий, а, во-вторых, также нет процедуры для обсуждения в парламенте вопрос правомерности, предложенный оппозиционной фракцией. А глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц напомнила, что для преодоления ситуации, сложившейся после войны, власть представила дорожную карту и предложила всем политическим силам обсудить роль каждого в реализации этой карты, если есть такое желание. Более того, было предложено обсуждение вопроса досрочных выборов.

«Что делает «Просвещенная Армения»? Говорит: давайте отложим все это в сторону и обсудим только этот проект с нашей повесткой. Так не бывает, и, следовательно, ваше предложение, как бы вы ни настаивали, что оно направлено на решение проблем и на ослабление напряженности, из изложенного мною можно сделать заключение, что ваши действия нацелены не на решение проблем и ослабление напряженности, а, наоборот, на эскалацию напряженности», - сказала Макунц.

«Что говорит госпожа Макунц? Она говорит: поскольку в первом пункте написано, что премьер-министр, который является символом поражения, должен уйти, следовательно, мы не можем обсуждать вместе с ним остальные пункты. Я предлагаю принять повестку дня, вы скажете, что премьер-министр не должен уходить, продолжим обсуждение. Что в этом такого? Первый пункт настолько пугающий, что из-за него вы хотите провались этот проект?» - ответил руководитель фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Правящая сила также была против включения в повестку дня другого проекта «Просвещенной Армении». В нем предлагалось предоставить финансовую помощь семьям военнослужащих срочной и контрактной службы, добровольцев, попавших в плен или считающимся пропавшими без вести в результате боевых действий, а также государственное пособие – семьям попавших в плен граждан. В правящей фракции пояснили, что для граждан этой группы уже установлены гарантии социального обеспечения.

В сегодняшнем заседании парламента участвовала также оппозиционная фракция «Процветающая Армения». Депутаты фракции вновь подняли вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, затронули вопрос пленных, приграничных сел Сюника.