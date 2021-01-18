Депутат Анна Григорян подтвердила, что выходит из фракции «Мой шаг»

По окончании заседания в беседе с журналистами депутат подтвердила ранее сделанное ею заявление о выходе из правящей фракции «Мой шаг». 29-летний депутат не стала отрицать важности фактора Никола Пашиняна в полученных ею голосах на парламентских выборах 2018 года, однако заявила, что значительную часть голосов ей отдали как отдельному лицу.

«Хочу напомнить, что я в первую очередь была депутатом, избранным по мажоритарной системе, я набрала более 5,5 тысяч голосов, и значительная часть из них была отдана мне как отдельному лицу и той команде, представителем которой я была. Я нахожусь здесь в результате голосования жителей Сюника и Вайоц Дзора», - добавила Григорян.

Вице-спикер НС Ален Симонян на это возразил, что у всех депутатов, вышедших из фракции «Мой шаг», есть проблема легитимности․

«Во-первых, я не могу назвать ее коллегой, потому что мы вместе не работали. Да, она была включена в наш список, но я лично не был с ней знаком. Я считаю, что мандат фракции «Мой шаг» - это единый мандат, который в первую очередь был отдан премьер-министру Николу Пашиняну. И когда ты заявляешь, что отделяешься, когда ты заявляешь, что выходишь, ты должен понять, что твоя легитимность как депутата не очень надежна. Очень большой вопрос, были бы очень и очень многие люди представлены в парламенте, если бы не было Никола Пашиняна, который был главной движущей силой предыдущих выборов», - сказал Симонян.