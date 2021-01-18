Арсен Торосян освобожден от должности министра здравоохранения, известно имя его преемницы

Министр здравоохранения Арсен Торосян освобожден от занимаемой должности и сразу назначен на новую. Теперь он будет руководить аппаратом премьер-министра, сменив на этом посту Эдуарда Агаджаняна.

Указом президента Армена Саргсяна, министром здравоохранения назначена первый заместитель Торосяна Анаит Аванесян.

Арсен Торосян на своей странице в Facebook поблагодарил сотрудников министерства и подведомственных структур. «В течение последнего года система здравоохранения эффективно боролась с эпидемией, оказывая качественную и своевременную медицинскую помощь десяткам тысяч наших граждан, а также оперативно организовывая медицинскую помощь военнослужащим, раненным в ходе боевых действий», - написал он.

38-летний Арсен Торосян занял пост министра сразу после бархатной революции 12 мая 2018 года. Он является членом правления правящей партии «Гражданский договор». Слухи об отставке Торосяна ходили с лета, а в ноябре, когда премьер-министр Никол Пашинян объявил, что в правительстве производятся изменения, эти слухи усилились.

Уже бывший руководитель аппарата премьер-министра, 32-летний Эдуард Агаджанян, также является членом правления партии «Гражданский договор». Он был назначен на эту должность 10 мая 2018 года. Радио Азатутюн не удалось выяснить в правительстве причину увольнения Агаджаняна, в частности, недоволен ли премьер его работой.

Уже бывший глава Минздрава Арсен Торосян, инициировавший за время своего пребывания в должности ряд радикальных изменений в системе здравоохранения, с прошлого года оказался в эпицентре критики за ситуацию, сложившуюся в Армении из-за коронавируса.

По мнению специалиста, борьба с коронавирусом не удалась

Борьба с коронавирусом, по сути, не удалась, в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение специалист по общественному здоровью Давид Мелик-Нубарян. «Если мы посмотрим на то, что было сделано с точки зрения организации, там есть четкие блоки, что должно было быть сделано, скажем, общественная коммуникация, ничего не было сделано, широкомасштабное тестирование с очень большими оговорками более или менее достаточно было сделано, но не в том объеме, в каком было необходимо», - сказал он.

По оценке специалиста, процесс поиска контактов зараженных коронавирусом был неорганизованным. «До 27 июля не было даже документа, который регулировал бы выявление контактов, некоторое регулирование было в рамках известного закона о локализации, но после того, как чрезвычайное положение было отменено, это, по сути, не делается», - отметил он.

Одним из самых скандальных изменений, инициированных Арсеном Торосяном, стала оптимизация родильных домов, когда не отвечающие нормативным требованиям медицинские учреждения прекратили свою работу. Этот шаг Минздрава сопровождался акциями протеста. По словам Давида Мелик-Нубаряна, процесс оптимизации был необходим, но проблемы возникли во время самого процесса: людей заранее не поставили в известность. «Мы увидели обратное: люди в начале года пришли на работу и узнали, что их отделение просто не финансируется», - сказал специалист.

Торосян стал седьмым министром, покинувшим пост в правительстве Никола Пашиняна после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября. Новый глава Минздрава Анаит Аванесян - единственная женщина-министр в правительстве.