Арсен Торосян будет освобожден от должности министра здравоохранения, известно имя его преемника

В аппарат президента Армении поступило предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об освобождении Арсена Торосяна от должности министра здравоохранения, сообщили Радио Азатутюн в аппарате президента РА.

В аппарате президента также сообщили, что премьер-министр предложил назначить министром здравоохранения заместителя министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Указы президента об освобождении Торосяна от должности и назначении Аванесян министром пока не опубликованы.

Согласно циркулирующей в СМИ информации, Арсен Торосян будет назначен на должность руководителя аппарата премьер-министра, которую сейчас занимает Эдуард Агаджанян, согласно информации, написавший заявление об отставке.

Связаться с Эдуардом Агаджаняном пока не удалось, на наши телефонные звонки он не отвечает.

Арсен Торосян занял пост министра здравоохранения сразу после бархатной революции, 12 мая 2018 года. Он является членом правления правящей партии «Гражданский договор». Слухи об отставке Торосяна циркулировали еще с лета, а в ноябре, когда премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в составе правительства произойдут изменения, эти слухи усилились.

Арсен Торосян, инициировавший за время своего пребывания в должности ряд радикальных изменений в системе здравоохранения, с прошлого года оказался в эпицентре критики за ситуацию, сложившуюся в Армении из-за коронавируса. Торосян стал седьмым министром, покинувшим свой пост в правительстве Никола Пашиняна после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября.