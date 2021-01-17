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Турция и Азербайджан проведут военные учения на границе с Арменией

(архивная фотография)

1-12 февраля недалеко от границы с Арменией в Карсе Турция проведет военные учения, в которых также примут участие азербайджанские военные. По сообщениям турецких СМИ, в ходе учений запланированы испытания нового оружия.

Последние совместные военные учения Турция-Азербайджан проводились летом прошлого года через несколько недель после июльских столкновений на армяно-азербайджанской границе. Тогда масштабные военные игры прошли по всему Азербайджану, включая Нахичевань, Баку и Гянджу. В них приняли участие как сухопутные войска, так и военно-воздушные силы Азербайджана и Турции.

По утверждению некоторых источников, после этих учений Турция оставила значительную часть своих группировок в Азербайджане для координации планирования и проведения наступательных действий против Нагорного Карабаха в сентябре-ноябре 2020 года.

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