Турция и Азербайджан проведут военные учения на границе с Арменией

Последние совместные военные учения Турция-Азербайджан проводились летом прошлого года через несколько недель после июльских столкновений на армяно-азербайджанской границе. Тогда масштабные военные игры прошли по всему Азербайджану, включая Нахичевань, Баку и Гянджу. В них приняли участие как сухопутные войска, так и военно-воздушные силы Азербайджана и Турции.

По утверждению некоторых источников, после этих учений Турция оставила значительную часть своих группировок в Азербайджане для координации планирования и проведения наступательных действий против Нагорного Карабаха в сентябре-ноябре 2020 года.