СНБ отрицает, что Арарат Мирзоян является агентом спецслужб

Служба национальной безопасности (СНБ) сообщает, что информация, опубликованная бывшим послом Армении в Ватикане Микаелом Минасяном о том, что спикер парламента Армении Арарат Мирзоян является агентом спецслужб, и распространенная им информация о других документах являются заведомо ложными и не имеют ничего общего с действительностью.

«Служба национальной безопасности призывает этого человека, а также всех лиц и организации, использующие аналогичные недопустимые методы, исключить дезинформацию или введение общественности в заблуждение, а наших соотечественников призывает не поддаваться на фальшивые публикации, доверяя официальной информации, предоставляемой соответствующими органами Республики Армения», - говорится в сообщении СНБ.

Следует отметить, что бывший посол в Ватикане, зять бывшего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян накануне в своем видео в Facebook сделал утверждение о том, что Арарат Мирзоян с 2005 года является агентом Турции и уже много лет продает Турции секреты Армении. По его словам, когда СНБ Армении обнаружило связь Мирзояна с Турцией, это вынудило его стать «двойным агентом».

Минасян также опубликовал документ, утверждая, что в нем от руки Арарат Мирзоян написал подтверждение своего сотрудничества с СНБ.

Арарат Мирзоян ответил на опубликованную информацию.

«Очередной бред со стороны М. Минасяна должен получить соответствующую уголовно-правовую оценку, и Минасян должен быть привлечен к ответственности также за этот ложный донос», - написал он на своей странице в Facebook.

СНБ, в свою очередь, предупредила, что на основании публикации Минасяна будет начата «уголовно-процессуальная процедура с использованием разрешенного законом инструментария».

Микаел Минасян, обвиняемый в незаконном обогащении, представлении недостоверных сведений в декларации и легализации незаконно добытого имущества, также предложил провести «почерковедческую экспертизу турецкого шпиона».