«А1+» в очередной раз не получила лицензию на республиканское вещание

Телекомпания «А1+», лишенная эфира с 2002 года, в очередной раз не получила лицензию на республиканское вещание, 2-й Общественный телеканал лишился эфира, «Армньюз» и «5-му каналу» не хватило баллов для получения лицензии на республиканское вещание, им была выдана лицензия только на столичное вещание.



Национальная комиссия по телевидению и радио объявила конкурс на 6 республиканских и 9 столичных слотов вещания. В соответствии с заключенным в декабре между Арменией и Россией межгосударственным договором, право на вещание на территории Армении вне конкурса получили три российские телекомпании: одна - получила республиканский слот, две - столичный слот.

Оставшиеся слоты распределились следующим образом: 5 республиканских слотов получили телекомпании «Армения», «Еркир Медиа», «Шант», «ATV» и «Кентрон»; 6 из 7 столичных слотов получили телекомпании «5-й канал», «Армньюз», «Freenews», «Арпи Медиа», «Дар 21» и «Мо ТВ». Здесь одно место осталось вакантным, на него через месяц будет объявлен дополнительный конкурс.



Рейтинговое голосование проводится в соответствии с законом и порядком Национальной комиссии по телевидению и радио, решение принимают 7 членов комиссии.

Комментируя итоги конкурса, председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян сказал, что и закон, и процесс таковы, что оставляют большие возможности для субъективизма.

Для победы в конкурсе телекомпании, подавшие заявки, должны были соответствовать 6 основным критериям: наличие программ собственного производства, наличие программ на армянском языке, верховенство общечеловеческих ценностей, технические и финансовые возможности, профессиональная подготовка кадров. Между тем, результаты конкурса, по мнению Ашота Меликяна, свидетельствуют о том, что содержащиеся в заявке данные не сравниваются с реальной деятельностью.

«Поскольку этот принцип не применялся, то есть, реальная деятельность телекомпаний и поданные ими заявки [не сравнивались], в этом случае непонятно, когда включаешь некоторые телеканалы, видишь только распространение паники или ненависти, или оскорбления. Мы все видим и знаем, что представляет из себя каждый из них. Я уже не говорю о том, что есть телекомпании, и их большинство, которые обслуживают только политические интересы», - отметил Меликян.



Комиссия снова не захотела видеть в эфире телекомпанию «А1+», которая является состоявшейся, независимой телекомпанией, имеющей свою аудиторию, у которой есть все возможности выступать на профессиональном уровне.

«Когда в предыдущие десятилетия «А1+» не получала эфир, мы понимали, что это имеет политический подтекст, и мы были уверены, что эта телекомпания просто подвергается политическому давлению. Почему «А1+» сейчас не получила [лицензию]? Я думаю, что поскольку большинство членов комиссии являются все еще людьми того времени, они не смогли преодолеть в себе этот запрет», - сказал Меликян.



«А1+» подала заявку только на республиканское вещание. Ашот Меликян назвал этот шаг смелым и рискованным. Подобный исход можно было предугадать. Он считает, что в случае подачи заявки на столичное вещание, телекомпания смогла бы выиграть конкурс. К тому же, в столичном вещании осталась одна вакансия. Ашот Меликян ожидает ожесточенную борьба за это место. Однако факт непредоставления эфира «А1+» он не стал связывать с ограничением свободы слова в стране, как раньше. Этот конкурс, по его мнению, отличался от предыдущего.

«В том конкурсе политический подтекст и вмешательство государства были очень велики, а здесь, я думаю, комиссия в основном действовала независимо. Я не исключаю различных влияний», - сказал председатель Комитета по защите свободы слова.

На вопрос Радио Азатутюн, в чем именно разница, Ашот Меликян ответил: «Разница в том, что, например, при Роберте Кочаряне не было возможности иметь телекомпанию с оппозиционной направленностью, как и при Серже Саргсяне. Сейчас весь частный эфир против властей».



Какие недостатки комиссия нашла в поданной «А1+» заявке и что стало причиной получения низких баллов, выяснить не удалось. Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян не пожелал давать комментарии. Связаться с «А1+» не удалось. Однако через три дня комиссия официально подведет итоги конкурса и представит обоснования телекомпаниям, не преодолевшим конкурсный порог.