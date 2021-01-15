«Мой шаг» раздал им деньги, это были бомжи - Вазген Манукян о тех, кто перекрыл дорогу

Недалеко от Гюмри, на территории общины Азатян группа ширакцев заблокировала трассу Гюмри-Ереван, чтобы не допустить въезд кандидата в премьер-министры от оппозиционного движения - Вазгена Манукяна в Гюмри. Манукян с небольшим опозданием все же приехал в Гюмри и заявил, что правящий блок «Мой шаг» раздал деньги тем, кто перекрыл дорогу.

««Мой шаг» раздал им деньги, это были бомжи, которым раздали деньги, ничего больше», - сказал он.

В спортивно-культурном центре «Арагац» Манукяна ждали члены 17 политических сил, входящих в «Движение за спасение отечества». Вазген Манукян говорил о поражении в войне и сделал несколько акцентов. Во-первых, он подчеркнул, что необходимо пересмотреть как минимум 2 пункта трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября. Первый касался позиций войск на момент прекращения войны.

«Что теперь должно сделать новое правительство? Может ли прийти новое правительство и снова начать войну? Если кто-то так поступит, значит, он безумец, в нынешних условиях возвращение к войне - это безумие, как минимум нужно 2-3 года, чтобы армия немного встала на ноги, поэтому любая война для нас сейчас нежелательна. Я уже не говорю о том, что Армения и Арцах никогда по своей инициативе войну не начинали, другая сторона начинала войну, мы в ней в первый раз победили, а на этот раз потерпели поражение. Мы должны принять это, затем обсудить это соглашение, по первому пункту соглашения мы должны потребовать, будет ли это выполнено или нет, это другой вопрос, но Армения должна потребовать, чтобы войска возле Кубатлы и Зангелана где стояли, там и оставались, а не стояли напротив Сюника», - сказал Манукян.

Второй – это восьмой пункт, касающийся возвращения пленных. Манукян заявил, что у Пашиняна нет смелости настолько, чтобы в случае невозвращения пленных хлопнуть дверью и уйти. Он считает, что нужно сначала вести переговоры с Россией, затем иметь смелость вести переговоры уже с Ильхамом Алиевым.

«Пункт о возвращении пленных обязательно должен быть выполнен. Азербайджан интересуют две вещи: первая - это вопрос Карабаха, он думает, что постепенно это переварит, и вторая – дорога, чтобы соединить Нахичеван с Азербайджаном и Турцией. На остальное ему плевать. В этих условиях, если премьер-министр едет вести переговоры о пленных, надо ставить вопрос: до тех пор, пока вопрос пленных не будет решен, другой вопрос не обсуждаю. Они против, хлопай дверью, выходи. Может ли Никол сделать такое? Запуганный, проигравший, униженный, чтобы удержать свою власть такой человек может пойти на такой шаг на международной арене?» - сказал Вазген Манукян.

Он также коснулся разблокировки транспортных путей, отметив, что от этого не стоит иметь серьезных экономических ожиданий, так как у слабого государства будет слабый доход, и народ будет жить бедно, а в этом случае, по его мнению, необходимо, чтобы страна была сильной,тогда будет больше дохода, и народ будет жить хорошо. Он отметил, что не следует заниматься самообманом: «в слабой стране мы будем жить плохо».

После войны «Движение за спасение отечества» начало проводить в столице митинги и другие акции протеста с требованием отставки Пашиняна, но не сумело добиться серьезной общественной мобилизации. Вот уже несколько недель в Ереване не проходят акции протеста.

Ранее Вазген Манукян сказал, что если бы на улицах собралось 100 тысяч человек, вопрос отставки Пашиняна был бы решен сразу, но, по его словам, народ находится в депрессии. Сегодня уже Манукян заявил, что они переходят к всеармянской борьбе.

«Выяснилось, что одним всплеском вопрос не решить, и это означает, что движение должно суметь разъяснять свои позиции народу, сделать движение действительно всеармянским. Мы сейчас этим занимаемся», - сказал кандидат в премьер-министры от оппозиционного движения.

Координатор движения, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян также отметил, что борьба за устранение Никола Пашиняна будет продолжаться.

Никол Пашинян, касаясь требования его отставки, несколько раз сказал, что народ не поддерживает призывы оппозиции, а требующие его отставки – это «элита», лишившаяся своих привилегий после революции 2018 года, которая пытается добиться реванша. Премьер-министр также заявил о намерении провести внеочередные выборы, начав с этой целью консультации с политическими силами.