Армянский драм продолжает обесцениваться

За прошедшую неделю цена продажи доллара выросла минимум на 1,5 драма, цена продажи евро - на 2 драма, а цена продажи российского рубля - на 1,27 драма.

Сегодня доллар США можно купить в банках минимум за 527 драмов, евро - за 648 драмов, минимальный курс российского рубля - 7,27 драма.



В начале ноября, перед окончанием войны в Карабахе, доллар можно было купить за 495 драмов. Таким образом, за послевоенный период доллар подорожал как минимум на 32 драма или примерно на 6,47%.



Экономическое сообщество обусловливает резкий рост курса доллара отсутствием у граждан ожиданий касательно будущего, люди превращали свои драмовые сбережения в доллары.



По оценке экономиста Гранта Микаеляна, этот процесс продолжается. «Люди продают свои драмы, просто этот процесс идет не так быстро», - пояснил он.



В декабре в магазинах наблюдалась инфляция по ряду продовольственных товаров, одной из причин чего экономисты посчитали девальвацию драма. Центральный банк объявил о повышении ставки рефинансирования на один процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%, что означает, что теперь средства из Центрального банка заимствуются по более высокой цене. Повышение этой процентной ставки является инструментом для замедления темпов инфляции.

По оценке Гранта Микаеляна, инфляция, зафиксированная в конце 2020 года, тем не менее, была невысокой, однако картина может измениться. «Конечно, сразу цены не вырастут, сейчас мы видим, что, например, в декабре цены выросли на 3,7%. Но этот рост уже становится заметным для населения», - отметил экономист.

Центральный банк еще в середине ноября заявил, что не видит рисков, связанных с колебаниями валютных курсов, однако всего несколько дней спустя сообщил, что собирается провести операции на валютном рынке страны для обеспечения нормальной деятельности финансового рынка. О проведении интервенции на валютном рынке Центробанк заявил и два дня назад. «Центральный банк продолжает мониторинг финансовых рынков и при необходимости применит все имеющиеся у него в распоряжении инструменты, гарантируя ценовую и финансовую стабильность», - говорится в сообщении ЦБ.

Инфляционные тенденции продолжаются и в 2021 году. А правительство подчеркивают, что зафиксированная инфляция была ниже, чем в странах региона - России, Казахстане, Беларуси, Грузии, Турции и Иране.



В Государственной комиссии по защите экономической конкуренции в ответ на вопрос Радио Азатутюн лишь сказали, что сейчас изучают происходящие на рынке развития.