В последние два дня поисковые работы в районах боевых действий не проводились – СЧС Карабаха

«Азербайджанская сторона заявила, что в настоящее время они проводят работы, вероятно, они не хотят, чтобы мы, как вражеская сторона, видели все это, но сказали, что [поисковые работы] продолжатся на следующий день», - отметил Тадевосян.

Начальник отдела информации и по связям с общественностью Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщил, что поисковые работы в последний раз проводились два дня назад в южном и северо-восточном районах Карабаха.

«То есть в направлении Гадрута, Джебраила, Матагиса, Талыша, а также в Каринтаке. По последним данным, тела военнослужащих не были обнаружены. По последней информации, было обнаружено тело 58-летней женщины из Каринтака, Алвард Товмасян», - сказал Тадевосян.

Он сообщил, что и сегодня поисковые отряды подготовились к работе в пяти направлениях, но эта работа была прервана.

«Мы думаем, что это связано с визитом Алиева в Шуши, потому что по последней информации, которую мы видели также в Facebook, уже есть видео о том, как Алиев с женой приезжает в Шуши. Также есть информация, что сейчас он находится там. Мы не знаем, насколько это достоверная информация», - сказал Унан Тадевосян.