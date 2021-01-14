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Экономика

Замминистра заверяет, что вскоре газозаправочные станции заработают

Еще вчера почти на всех газозаправочных станциях Армении образовались длинные очереди.

Для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Кармир Камурдж-Севкар-Берд» диаметром 1020 мм, по которому природный газ поступает в Республику Армения, возникла необходимость на один день приостановить подачу природного газа в Армению через территорию Грузии. Было принято решение о прекращении подачи газа на газозаправочные станции и на Ереванскую ТЭС с 23:00 13 января на 24-36 часов.

Узнав из СМИ либо от знакомых или родственников о прекращении подачи газа на газозаправочные станции, водители поспешили на ГЗС.

«Вчера до 10 часов была очередь, в 10 часов газ отключили», - сообщил Радио Азатутюн один водитель.

Но все успели заправить машину. Многие, ни о чем не подозревая и прибыв сегодня на газозаправочную станцию, столкнулись с запрещающими въезд знаками.

«Естественно, поскольку газа нет, нам приходится ездить на бензине», - сказал один из таксистов.

Другой сообщил, что в случае работы на бензине повысит минимальную стоимость проезда на 200 драмов.

13 января Министерство территориального управления и инфраструктур предупредило о возможных отключениях газа и электроэнергии для потребителей.

Заместитель министра Акоп Варданян сегодня сказал Радио Азатутюн: «Никаких отключений до сих пор не было. «Газпром Армения» нас также проинформировала, что, возможно, в зависимости от ситуации с потреблением, может быть прекращена подача газа на Ереванскую ТЭС. Или не удастся обеспечить необходимое давление для работы Ереванской ТЭС. Мы из соображений безопасности снизили [давление] на Ереванской ТЭС, она работает в минимальном состоянии».

По состоянию на 1 января 2021 года общее число жителей-абонентов газа составляет около 725 тысяч. В настоящее время природный газ используется в 636 городских и сельских общинах Армении. Необходимость проведения аварийно-восстановительных работ возникла из-за закупорки трубы, что привело к снижению пропускной способности трубы с 9 января.

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур Акопа Варданяна, место закупорки было обнаружено, большая часть работ уже завершена. «Возможно, можно было и не отключать газозаправочные станции, но мы не знали перед планированием, как долго продлятся работы. Планировалось, что работы продлятся 24 часа, но иногда бывает, что они длятся дольше. И я очень надеюсь, почти уверен, что работы не продлятся 24 часов, а займут меньше времени», - сказал министр.

Позже с разъяснением выступила также компания «Газпром Армения», сообщив, что в Абовянском подземном газохранилище-станции хранится максимальный объем природного газа.

Зимой суточный объем потребления природного газа составляет 12-13 млн кубометров, в то время как технически пропускная способность из подземной станции составляет половину суточного потребления, максимум 6 млн кубометров, поэтому ограничения были вынужденными. Временно прекратив подачу газа на газозаправочные станции и Ереванскую ТЭС, можно было обеспечить газоснабжение населения и других потребителей. Раньше восстановительные работы проводились в основном в летние месяцы, когда объем потребления газа был намного меньше.

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