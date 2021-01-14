Родители солдат, несущих службу в Карабахе, просят премьер-министра демобилизовать их сыновей досрочно

Они просят Никола Пашиняна демобилизовать их сыновей, несущих срочную службу в Карабахе, раньше установленного законом срока.

Продлившаяся больше двух часов акция завершилась, когда группу родителей приняли помощники премьер-министра Наири Саргсян и Сурег Гамбарян. Они сообщили, что в субботу премьер-министр их примет.

«Значит, в связи с нашей просьбой о встрече с премьер-министром был назначен дань - суббота, в 12 часов, нас снова примут, уже в формате премьер-министра», - сказал один из родителей.

Родители служащих в Карабахе военнослужащих-срочников утверждают, что у их сыновей, прошедших войну, серьезные проблемы со здоровьем и они не могут продолжать службу.

Сын Артура Бадаляна после боевых действий ненадолго приехал в отпуск, но есть военнослужащие-срочники, которые после призыва не вернулись домой.

«Приехали в отпуск и снова уехали, были проблемы. Теперь мы хотим решать вопрос наших детей. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, какой ответ нам даст премьер-министр. Пусть не держит 18-20 летних детей бесплатно, чтобы они воевали, пусть за деньги везет, чтобы охраняли посты», - сказал Бадалян.

«Наш сын уже год и месяц служит, я своего ребенка не видел, он не приехал в отпуск, хотя спустя шесть месяцев службы на 10 дней обычно отправляют домой, и поощрения не получает, потому что приехавшие домой дети все больные. Этих детей отвозят на границу, что убить их?»- сказал другой родитель.

Родители говорят, что проблемы со здоровьем, приобретенные после войны, необходимо решать, между тем, оставаясь на позициях, их сыновья еще больше истощаются.

«Разве психически неуравновешенный, нездоровый 18-летний подросток может охранять границу, когда он мучается от страхов, когда у него проблемы со здоровьем? Как вы себе представляете охраняемую им границу? Последний раз я видел [своего сына], когда поехал на церемонию приведения к присяге, год назад, причитающийся ему отпуск он не получил из-за карантина, затем последовала война, и теперь он не получает поощрения, потому что другие солдаты, которые приехали в отпуск, имея проблемы со здоровьем, не могут вернуться», - отмечает родитель.

Обязательная военная служба в Армении длится 24 месяца. Родители, фактически, требующие для своих сыновей привилегии, утверждают, что места их прошедших войну сыновей в вооруженных силах могут занять контрактники.

В Минобороны не поясняют, возможна ли досрочная демобилизация военнослужащих, участвовавших в войне.