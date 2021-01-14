По словам министра, в прошлом году спад экономики Армении составил 8,5%

В прошлом году спад экономики Армении составил 8,5%, сегодня после заседания правительства сообщил журналистам министр экономики Ваан Керобян, указав самый высокий показатель спада среди тех, что были представлены ранее государственными структурами, включая представителей правительства и Центрального банка.



Согласно госбюджету на 2021 год, утвержденному Национальным собранием в прошлом месяце, 2020 год Армения завершила с экономическим спадом на уровне 7,9%, однако это, так сказать, не окончательная цифра, а ожидание. Официальная окончательная оценка экономического спада в 2020 году будет опубликована в конце этого месяца.

Когда в 2019 году был утвержден государственный бюджет на 2020 год, ожидалось, что 2020 год Армении завершит с экономическим ростом в 4,8%.

Сегодня Керобяна спросили, в каких отраслях экономики спад проявился больше всего. «Импорт, экспорт, потребление. В этих трех сферах наблюдается спад примерно на 20%», - ответил Керобян.

А на вопрос, каким будет, по предварительным данным, экономический спад, министр экономики ответил: «На мой взгляд, экономический спад составит 8,5%».

По поводу того, что он ожидает от 2021 года, Ваан Керобян сказал: «Повторяю, мое мнение и мой оптимизм относительно экономики не изменился. Моя цель - двузначный экономический рост».

Согласно госбюджету на 2021 год, в этом году экономика Армении вырастет на 3,2%.

С учетом прошлогоднего экономического спада получается, что Республика Армения переживала экономический спад в общей сложности пять лет: в год провозглашения независимости и в последующие два года (по данным Госкомстата, в 1991 году - 11,7%, в 1992 году - 41,8%, в 1993 году - 8,8%), затем в 2009 году из-за мирового финансово-экономического кризиса - на 14,1%, и в прошедшем году.

На сегодняшнем заседании правительства о сложившейся в стране кризисной ситуации говорил также премьер-министр Никол Пашинян.

«Хочу пожелать всем нам успехов в этот трудный период, чтобы мы смогли на должном уровне выполнить взятые на себя обязательства и вывести страну из кризисной ситуации. Для этого нам нужно приложить особые усилия, особое сотрудничество, привнести новое качество управления в нашу страну, в исполнительный орган», - заявил премьер.