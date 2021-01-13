Три российских телеканала останутся в армянском эфире за счет общественных средств

После последнего конкурса, проведенного 10 лет назад, в этом году за слот - бесплатный канал в общественном мультиплексе борются как действующие, так и новые телеканалы, причем число мест ограничено: в стране будут действовать 5 общегосударственных и 7 столичных телеканалов.

В Национальной комиссии по телевидению и радио сообщили, что на 5 республиканских слотов заявки подали 12 телекомпаний, а на 9 столичных слотов – 13 телекомпаний.

В то время как члены комиссии отказываются давать интервью перед ожидаемым голосованием, специалисты отмечают, что очевидно будет телеканалы, которые останутся за бортом конкурса.

«Могут быть сюрпризы, как решит комиссия, мне трудно сказать, что они сочтут более важным, посчитают ли, что развитие поля и, следовательно, приход новых вещателей в это поле более важен, или важна определенная стабильность, я затрудняюсь сказать», - сказала исполнительный директор Центра медиаинициатив Нуне Саргсян.

Один слот, заявленный на республиканское вещание, без конкурса получит Общественное телевидение, еще на одну частоту Общественное телевидение подало заявку. На 5 конкурсных мест заявки также подали «Армньюс», «Армянский 2-й канал», «5-й канал», «Кентрон ТВ», «Еркир медиа», «Армения ТВ». «А ТВ», «Шант», «А1 плюс», новосозданная «Фри ньюз», а также 1-in.am. Последняя позже, как нам сообщили, отозвала заявку.

Таким образом, за 5 мест будут бороться 11 телекомпаний, большинство из которых одновременно подали заявки на участие в конкурсе распределения частот в столице. В свою очередь, не подавали заявку на участие в республиканском конкурсе и будут бороться только за вещание в столице «Дар 21», «МО ТВ», «Арпи медиа» и «Шант спорт». Из действующих телекомпаний в конкурсе не участвует только «АР».

Причем, в прошлом году был принят новый регулирующий сферу закон «О аудиовизуальных медиа», один из соавторов которого, депутат Арман Бабаджанян уверен, что после конкурса закон будет работать со всеми его положениями и комиссия будет внимательно следить за выполнением требований закона.

«Вы не найдете в мире страны, где бы общественный мультиплекс, работающий на государственные деньги, деньги налогоплательщиков, работал бы против общества. Когда Комиссия по телевидению и радио начнет проводить мониторинг в установленном законом порядке, у нас будет более или менее сносный эфир. Потому что после войны, после поражения мы видим также, что в риторике, в языке, в речи этих телекомпаний звучат позорные, неприемлемые призывы», - отметил Бабаджанян.

Новый закон об аудиовизуальных медиа, принятый летом, также запрещает ретрансляцию телеканалов на иностранных языках в Армении в общественном мультиплексе, и для трансляции таких каналов необходимо наличие межгосударственного соглашения.

«С первого дня мы были против включения какой-либо телекомпании на иностранном языке в этот общественный мультиплекс, на этой территории, потому что мы считаем, что это территория, работающая на средства налогоплательщиков Республики Армения, это созданная территория, и здесь должны действовать исключительно армяноязычные телекомпании, придающие важность суверенитету Армении и базирующиеся на нем», - сказал Бабаджанян.



В то время как после принятия этого закона американский телеканал CNN уйдет из телеэфира, между Россией и Арменией сразу после войны был подписан договор сразу о трех бесплатных слотах для вещания, один из них общегосударственный, два столичных. Российские телеканалы останутся в армянском эфире.

По словам руководителя Центра медиаинициатив Нуне Саргсян, из-за вхождения российских каналов в очень ограниченный общественный мультиплекс местные СМИ теряют возможность вещания, кроме того, страдает также местный рекламный рынок.

«Рекламный рынок очень ограничен, армянский рынок невелик, в последние годы наблюдается некоторый спад, не говоря уже о 2020 годе, и мы пока не знаем, что будет с 2021 годом. Поэтому желательно, чтобы все эти ресурсы шли на развитие армянских телекомпаний», - подчеркнула Саргсян.

По словам депутата Армана Бабаджаняна, вещание иностранных телекомпаний за счет общественных средств в Армении вызывает еще одну проблему, связанную с проводимой в этих странах пропагандой, например, в Армении возникают антиукраинские настроения, тогда как Украина не является врагом Армении, и наоборот, российские каналы говорят только позитивное о странах, совершивших агрессию против Армении.

«Это крайне важный вопрос, это даже вопрос национальной безопасности, на наше общество влияет внешнеполитическая повестка дня, которая доходит до нас через эти телеканалы, будь то США или Россия. Внешняя политика Армении, имеющая совершенно иные приоритеты и другое отношение к Турции и Азербайджану, существенно отличается от внешней политики России. Представление Турции и Азербайджана в позитивном свете в сфере общественного мультиплекса Армении представляет собой большую угрозу», - считает депутат.