Сюник является костяком нашей государственности, и мы должны принять все меры для обеспечения безопасности - премьер-министр

«Вследствие известных событий пограничная среда в Сюнике претерпела значительные изменения, и сегодня мы должны обсудить те мероприятия, которые осуществляются для обеспечения безопасности Республики Армения на участке Сюника, должны обсудить проделанную до сих пор работу, а также то, как и в каком направлении мы должны продолжать эти работы. Конечно, социально-экономические и коммуникационные вопросы очень важны, очень важны также экологические вопросы, и у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, сказал Пашинян, открывая совещание.

«По разным поводам я неоднократно говорил, что считаю Сюник костяком нашей государственности, и мы должны принять все меры для обеспечения безопасности Республики Армения в Сюнике, не только в Сюнике, но и на всей территории республики, однако Сюник имеет в этом отношении особое значение. Также мы должны обсудить, какие социальные и экономические программы будем реализовывать в общинах, которые получили новый статус приграничных, по сути, оказались в статусе приграничных населенных пунктов. И сегодня мы примем решения, достигнем договоренностей и договоримся о процессе их дальнейшей реализации», - отметил глава правительства.

Премьер-министру было доложено о процессе решения вопросов обеспечения безопасности общин и дорожного движения в приграничных населенных пунктах Сюника, работе по размещению пограничных пропускных пунктов, процессе компенсации нанесенного гражданам возможного имущественного ущерба и других смежных проблем.

Были подведены текущие результаты, обсуждены возможные решения существующих проблем и дальнейшие шаги по улучшению дорожной и коммуникационной инфраструктуры, решению социально-экономических проблем и другим направлениям.

Премьер-министр Пашинян поручил вовлеченным в процесс ответственным органам продолжить уже реализуемые мероприятия, а также продолжить инвентаризацию и решение проблем в рамках межведомственной рабочей группы, которая оперативно зафиксирует проблемы и предложит решения, говорится в официальном сообщении.