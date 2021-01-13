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Армения

Гагик Джангирян - кандидат в члены ВСС от фракции «Мой шаг»

Гагик Джангирян

Правящая фракция Национального собрания «Мой шаг» приняла решение выдвинуть на должность члена Высшего судебного совета (ВСС) кандидатуру бывшего военного прокурора Гагика Джангиряна.

«После встречи фракция посовещалась и решила выдвинуть Гагика Джангиряна в качестве кандидата в члены ВСС», - на брифинге с журналистами заявила руководитель фракции Лилит Макунц.

Ранее сегодня депутаты фракции встретились с Джангиряном, задали ему волнующие вопросы и выслушали ответы.

После встречи бывший военный прокурор заявил, что если правящая фракция в конце концов решит выдвинуть его кандидатуру, он примет это предложение.

«Я согласился быть выдвинутым фракцией большинства, но я не иду в исполнительную власть, я не занимаю политическую должность, я не становлюсь членом политической команды. Я иду на профессиональную работу. Я буду рад, если «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» сегодня также выдвинут мою кандидатуру, с большой радостью соглашусь также на мое выдвижение с их стороны», - сказал Джангирян, отметив, что большинство членов ВСС - это его студенты и коллеги. «Я не вижу там плохой атмосферы», - добавил он.

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