Гагик Джангирян - кандидат в члены ВСС от фракции «Мой шаг»

«После встречи фракция посовещалась и решила выдвинуть Гагика Джангиряна в качестве кандидата в члены ВСС», - на брифинге с журналистами заявила руководитель фракции Лилит Макунц.

Ранее сегодня депутаты фракции встретились с Джангиряном, задали ему волнующие вопросы и выслушали ответы.

После встречи бывший военный прокурор заявил, что если правящая фракция в конце концов решит выдвинуть его кандидатуру, он примет это предложение.

«Я согласился быть выдвинутым фракцией большинства, но я не иду в исполнительную власть, я не занимаю политическую должность, я не становлюсь членом политической команды. Я иду на профессиональную работу. Я буду рад, если «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» сегодня также выдвинут мою кандидатуру, с большой радостью соглашусь также на мое выдвижение с их стороны», - сказал Джангирян, отметив, что большинство членов ВСС - это его студенты и коллеги. «Я не вижу там плохой атмосферы», - добавил он.