Президента Армении доставили в больницу с высокой температурой и двусторонней пневмонией

Об этом сообщили в офисе президента.

Согласно сообщению, болезнь протекает в сложной форме: у президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония.

Напомним, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. Позже в офисе президента сообщили, что у Армена Саркисяна также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным.

8 января в аппарате президента Армении отметили, что, исходя из состояния здоровья, Армен Саркисян по возможности работает и временно продолжит работу удаленном, а сразу после стабилизации его состояния и с разрешения врачей он вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.