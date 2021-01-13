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Политика

Президента Армении доставили в больницу с высокой температурой и двусторонней пневмонией

Президент Армении Армен Саркисян (архив)

Президент Армении Армен Саркисян, который заразился коронавирусом нового типа и лечился в домашних условиях, доставлен в больницу.

Об этом сообщили в офисе президента.

Согласно сообщению, болезнь протекает в сложной форме: у президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония.

Напомним, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. Позже в офисе президента сообщили, что у Армена Саркисяна также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным.

8 января в аппарате президента Армении отметили, что, исходя из состояния здоровья, Армен Саркисян по возможности работает и временно продолжит работу удаленном, а сразу после стабилизации его состояния и с разрешения врачей он вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.

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