COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 10 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 644 и сейчас составляет 151 246.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2951.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 715 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8216, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 613 908 (2093 за сутки).