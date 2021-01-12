Экс-главе СНБ непонятно, какую цель преследовали власти, не останавливая войну

Микаэл Амбарцумян, возглавлявший Службу национальной безопасности (СНБ) Армении во время войны, одной из причин своей отставки считает то обстоятельство, что война не была прекращена раньше, и это в том случае, когда СНБ и Минобороны в ежедневном режиме докладывали премьер-министру о потерях, проблемах и перспективе. Об этом Амбарцумян заявил вчера в обширном интервью «5-му каналу».

«Почему премьер-министр не принимает решение относительно остановки войны? Речь не об объявлении перемирия, потому что мы видели, что этого не происходит фактически, перемирие не соблюдается, но ход войны не останавливается, и они не начинают переговорный процесс», - сказал он.

Амбарцумян подчеркнул, что ему непонятно, какую цель преследовали власти, не останавливая войну. «Куда мы идем? К чему мы придем в конце концов? Мы потеряем Степанакерт или потеряем уже северные районы, чтобы прийти к точке остановки или завершения военных действий? Совокупность всего этого привела к тому, что во мне созрело это решение», - сказал он.

По словам бывшего и.о. директора СНБ, на заседании Совета безопасности 19 октября начальник Генштаба Оник Гаспарян подробно представил текущую ситуацию и перспективы, показав, что мы движемся к поражению. Амбарцумян отметил, что в ходе заседания было предложено прекратить боевые действия․

«Такого же мнения придерживался и Тоноян, если память мне не изменяет, который там также присутствовал. Присутствовали также представители оппозиционных фракций Национального собрания Арман Абовян и Эдмон Марукян. Состоялось достаточно подробное обсуждение, но, тем не менее, после этого такого решения принято не было», - сказал Амбарцумян.

В своем интервью Амбарцумян, возглавлявший СНБ всего около месяца, напомнил, что в те дни такое предложение сделал президент России Владимир Путин, который позже пояснил, что президент Азербайджана Алиев на него согласился, а Пашинян отказался.

После окончания войны Пашинян сообщил в своей записи в Facebook, что армянская сторона обратилась к президенту России с вопросом о прекращении боевых действий, он созвал заседание Совета безопасности и объявил о необходимости прекращения войны.

Между тем, по утверждению принимавшего участие в этом заседании Микаэла Амбарцумяна, он не был знаком с предложением Владимира Путина и оно не стало предметом обсуждения. «Когда я узнал об этих конкретных предложениях, а узнал я о них не от премьер-министра, а от моих коллег, естественно, я был удивлен, почему мы не идем на этот шаг, что нам мешает. Почему мы медлим? Ведь это был единственный реальный способ остановить войну с меньшими людскими и территориальными потерями», - сказал он.

Радио Азатутюн связалось с пресс-секретарем премьер-министра Мане Геворкян, которая сказала, что Никол Пашинян неоднократно говорил об обстоятельствах непрекращения войны. «Мы готовы на болезненные уступки, но не на капитуляцию», - сказал премьер-министр, подчеркнув, что Азербайджан хотел капитуляции, а не урегулирования карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян, касаясь предложения России, более месяца назад заявил, что, согласно предложенным условиям, российские миротворцы должны были быть размещены не на границах НКАО, а на тогдашней линии соприкосновения, когда Гадрут и Талыш уже находились под контролем Азербайджана. Другим условием прекращения огня было возвращение азербайджанских беженцев в Шуши.

По словам Пашиняна, это сделало прекращение огня невозможным, поскольку в этом случае более 90% населения Шуши составляли бы азербайджанцы, которые контролировали бы дорогу в Степанакерт.

По словам Микаэла Амбарцумяна, если бы не усилия и не помощь России в ходе войны, последствия для армян были бы гораздо худшими. В этот период соседние страны Иран и Грузия, по словам Амбарцумяна, проявили очень сбалансированную позицию, правильно оценив ситуацию. «Не могу раскрывать скобки. Не имею права. Но в любом случае могу констатировать, что Армения была не одна, Армения увидела сбалансированную позицию, подход со стороны упомянутых Вами государств», - сказал он.

Амбарцумян также считает, что Пашинян должен подать в отставку, после чего будут организованы выборы.