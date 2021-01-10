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Карабах

Руководители СНБ Армении и СГБ Азербайджана провели еще одну встречу - на этот раз в приграничной зоне Сюника

Директоры органов госбезопасности России, Армении и Азербайджан во время встречи в Москве, 28 декабря 2020 г.

В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении заявили, что распространяемая в СМИ информация о предстоящей встрече глав спецслужб Армении и Азербайджана в Тавушской области не соответствует действительности.

Одновременно, в СНБ сообщили, что директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян в воскресенье встретился с директором Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиевым на территории, прилегающей к селам Воротан и Шурнух Сюникской области.

Напомним, ранее Абазян и Нагиев встречались на нейтральной полосе вблизи села Ерасх Араратской области.

Согласно сообщению, сегодня, как и в ходе предыдущей встречи, стороны обсуждали вопросы, связанные с возвращением и обменом пленными, а также поиском пропавших без вести.

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