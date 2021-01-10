Глава Минздрава Армении: Не карантин является причиной экономических трудностей, а пандемия

Об этом накануне заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отвечая своим оппонентам, выступающим против продления карантинного режима в Армении.

Ранее Министерство экономики Армении выступило против продления режима, заканчивающегося 11 января, еще на 6 месяцев.

Глава Минздрава Армении напомнил, что карантин заменил действовавший ранее режим чрезвычайного положения, и благодаря этому удается сохранять контроль над эпидемиологической ситуацией в стране. Министр подчеркнул, что не режим карантина мешает развитию экономики, а пандемия, из-за которой возникли проблемы с перевозкой грузов и пассажиров, во многих странах введены ограничения, связанные с экономической деятельностью, производством.

«Именно действующие во всем мире противоэпидемические меры приведут к активизации экономики. Следовательно, призываю не искажать повестку, лучше приложите усилия для борьбы с реальными причинами экономических трудностей», - заявил Арсен Торосян.