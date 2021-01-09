Некоторые ответы министра иностранных дел удовлетворили армянскую оппозицию, некоторые остались половинчатыми

Со стороны оппозиции во встречи участвовали выдвинутый «Движением за спасение отечества» кандидат на пост премьер-министра Вазген Манукян, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ), лидер партии «Отечество» Артур Ванецян.

Накануне Вазген Манукян опубликовал в Facebook заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу «чрезвычайно опасной ситуации в стране» и потребовал встречи с министром иностранных дел, директором Службы национальной безопасности и начальником Генерального штаба Вооруженных сил.

После встречи с главой МИД, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, получили ли представители оппозиции ответы на свои вопросы, Вазген Манукян сказал, что некоторые ответы удовлетворили их, а некоторые остались половинчатыми.

«Мы выразили свою озабоченность министру, мы выслушали некоторые разъяснения по поводу этих опасений. Что касается подробностей, то у нас еще есть встреча начальником Генштаба. После всех этих встреч мы подведем итоги и сделаем заявление. Большего я сказать не могу», - отметил он.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян не стала раскрывать подробностей встречи, отметив лишь, что внешнеполитическое ведомство открыто для всевозможных обсуждений. «МИД всегда открыт для обсуждений внешнеполитических вопросов с политическими силами, направленных на защиту национальных и государственных интересов Армении», - отметила Анна Нагдалян.

Сегодня в армянской прессе распространилась информация о том, что утром Никол Пашинян пригласил к себе начальника Генштаба Вооруженных сил и министра обороны Армении. Правительство, однако, не дает комментарии по этому поводу.

Ранее координатор оппозиционного движения АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил Радио Азатутюн, что они не могут сказать наверняка, встретятся ли представители движения с директором Службы национальной безопасности и главой Генерального штаба Вооруженных сил.

Накануне Вазген Манукян также заявил: «Наш суверенитет снизился. Система безопасности Армении развалена. Мы продолжаем идти на уступки и нести потери в связи с антигосударственными решениями потерпевшего поражение премьер-министра. Наше общество не знает, с кем и о чем он договорился. Широкие слои общественности обеспокоены предстоящей 11 января встречей Никола Пашиняна и [президента Азербайджана] Ильхама Алиева. Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития».

Отметим, что в правительстве Армении не отрицают, но и не подтверждают то, что премьер-министр Никол Пашинян планирует отправиться в Москву в понедельник.

В своем заявлении, обращаясь к министру иностранных дел Ара Айвазяну, директору СНБ Армену Абазяну и главе Генштаба, генерал-полковнику Онику Гаспаряну, Вазген Манукян подчеркнул, что в силу их обязанностей они также несут ответственность «за все принятые решения и за решения, которые будут приняты в будущем, и обязаны представить общественности реальность».

В случае необходимости, по словам Манукяна, они «обязаны предотвратить принятие решений, защищая интересы государства и народа».

Также вчера секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян также потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, призвав парламентские и внепарламентские силы Армении добиться отставки премьер-министра Армении как можно скорее.

На вопрос Радио Азатутюн, присоединился ли таким образом Баласанян к движению 16 армянских оппозиционных сил, Ишхан Сагателян ответил, что тот, кто выступает против Пашиняна, является их сторонником. Сагателян также заявил, что акции неповиновения продолжатся. «В наших планах ничего не изменилось», - заявил он.