МИД Армении осудил уголовное преследование армянских военнопленных в Азербайджане

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте МИД Армении, внешнеполитическое ведомство, в частности, решительно осудило «инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных, о котором заявил министр иностранных дел Азербайджана».

«Данные действия властей Азербайджана являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Во время 44-дневной турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха [Нагорного Карабаха] азербайджанская сторона совершала массовые систематические нарушения международного права, большинство из которых являются военными преступлениями. Эти военные преступления не имеют срока давности, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Требование об освобождении и возвращении военнопленных четко зафиксировано в трехстороннем заявлении от 9 ноября; преследование военнопленных после принятия трехстороннего заявления является грубым нарушением данного заявления.

Следует отметить, что армянские военнослужащие оказались в плену вследствие нарушения другого пункта трехстороннего заявления, когда через месяц после установления режима прекращения огня Азербайджан развязал боевые действия в направлении сел Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Республики Арцах. Примечательно, что азербайджанская сторона объявила о начале уголовного процесса против военнопленных примерно через месяц после захвата армянских военнослужащих, что свидетельствует о том, что Азербайджан использует армянских военнопленных в качестве заложников для продвижения своих политических интересов», - говорится в заявлении МИД Армении.