Минэкономики против представленного проекта о продлении карантина

Министерство экономики выступает против представленного Министерством здравоохранения проекта о продлении карантина на шесть месяцев .

Хотя в Минздраве утверждают, что в законопроекте, направленном в правительство, нет никаких новых изменений, однако министр экономики Ваан Керобян вчера в интервью Общественному телевидению кратко ответил, почему они против проекта.

«Мы против этого решения. На самом деле пресс-секретарь Минздрава немного поторопилась, потому что это решение не обсуждалось с Минэкономики, это предложение. Мы это обсудим и только в случае очень веских аргументов сможем в определенной мере согласиться с некоторыми пунктами этого предложения, но то, что экономика сейчас больше всего нуждается в кислороде, однозначно. И мы должны сделать все, чтобы экономика работала как можно более открыто», - отметил Керобян.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян, отвечая на обеспокоенность министра, что бизнес нуждается в кислороде, написала: «В последние месяцы людям с коронавирусной болезнью также требовался кислород, который был обеспечен усилиями Министерства здравоохранения. Мы надеемся, что Министерство экономики также не пожалеет усилий, чтобы обеспечить экономику кислородом, не увеличивая число больных, а также не нарушая подачу кислорода, необходимого для их лечения».

По словам Алины Никогосян, до сих пор в Армении зарегистрировано более 160 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа, из них 2901 случай с летальным исходом. Пресс-секретарь также подчеркнула, что, исходя из некоторых международных оценок, до 1 апреля прогнозируется увеличение числа смертей от коронавируса в Армении до 3930. В министерстве утверждают, что эта статистика, а также прогнозируемая третья волна вспышки коронавируса стали причиной продления карантина.

Заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Нуне Бакунц в беседе с Радио Азатутюн сказала, что беспокойство ресторанного бизнеса странное, особенно если учесть, что в законопроекте все останется прежним, они просто предлагают продлить карантин на полгода.

«В этих условиях, когда в мире наблюдается рост, когда везде в мире ужесточаются требования локдауна, хотели быстро его закончить, но вынуждены вновь продлевать, и все еще ситуация не стабилизировалась, не говоря уже о снижении, как мы можем вместо снижения существующих рисков пойти на шаги, которые только увеличат риск заболевания?» - сказала Бакунц.

Армянский союз ресторанов в распространенном сегодня заявлении уточнил свои предложения-требования: устранить несвоевременные ограничения в сфере общественного питания, упростить въезд в Армению иностранных гостей, бизнесменов и туристов, обеспечив меры безопасности в области здравоохранения и восстановить ускоренный режим выдачи виз.

Несколько десятков ресторанов и кафе, являющихся членами союза и насчитывающих 35 тысяч сотрудников, вновь призывают Минздрав прислушиваться к их предложениям при принятии решений, касающихся сферы общественного питания и обслуживания.

Заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний говорит, что, например, если прибывший из-за рубежа гражданин не имеет с собой отрицательного теста на коронавирус давностью не более 72 часов, то он не может въехать в Армению. Собеседник Радио Азатутюн подчеркивает, что это то, чего требует Армянский союз ресторанов, а если, говоря о несвоевременных ограничениях, они имеют в виду сидение за столом больших групп людей, то это нарушает социальную дистанцию, во время еды люди снимают маски, тем самым увеличивая риск заражения.

«Было много случаев, когда инфицированный, который не знал, что он является носителем вируса, за один час в результате такого тесного контакта заражал своих соседей по столу - 30-40 человек. То есть, те предложения, которые с точки зрения ресторанной ассоциации кажутся несвоевременными, на самом деле вовсе не несвоевременные. Напротив, они являются научно доказанными факторами риска. Не исключено, что если это изменится, у ресторанного бизнеса будет больше клиентов, но позже эти клиенты заболеют, и кто будет в дальнейшем иметь дело с этими больными и ростом заболеваемости?» - отметила Нуне Бакунц.

В Министерстве здравоохранения настаивает на том, что то, что было представлено, еще не является проектом, и они готовы обсудить любое предложение, если оно будет обоснованным, разумным и основанным на лучших доказательных примерах.