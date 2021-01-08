Акция протеста возле Военного университета: Родители требуют гарантий безопасности для призывников

В беседе с Радио Азатутюн один из родителей сказал, что у них есть информация, что их сыновей будут забирать служить в Карабах, и они требуют гарантий безопасности для своих детей.

«Согласно договоренности, Армения должна вывести свои войска из Карабаха, а сейчас снова детей везут в Карабах. Говорят, что надо выводить войска, а наших детей снова забирают, и никого из офицерского состава нет, дети в автобусе совсем одни. 40 дней эти дети встречались со смертью, видели смерть своих друзей», - сказал один из протестующих.

Другой участник акции добавил: «Мы были бы не против того, чтобы наши мальчики шли в армию, если бы мы знали, куда они едут, как они едут и в каких условиях. Мы не знаем, если они поедут, то доедут ли. У нас нет гарантии, что наш солдат вернется или же даже, что доберется до Карабаха».