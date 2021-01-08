Пашинян: Первоочередностью реализации соглашения является полный обмен пленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что в соответствии с этим должен быть произведен полный обмен пленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.

Премьер-министр Армении также отметил важность проведения масштабных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий.

По словам Пашиняна, следующим важным вопросом является разблокирование всей экономической и транспортной инфраструктуры в регионе, что, как отметил премьер, подразумевает как грузоперевозки Армении через территорию Азербайджана в Россию и Исламскую Республику Иран, так и грузоперевозки Азербайджана через Армению в Нахиджеван.

«Я еще раз обращаю внимание на то, что в заявлении от 10 ноября нет слова «Мегри» или же выражения «коридор» в отношении какой-либо территории Республики Армения», - написал Пашинян.

«Выбор путей сообщения из Армении в Россию и из Азербайджана в Нахиджеван – это отдельная тема для обсуждения, и важным условием эффективности этого обсуждения является обмен пленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами и телами погибших, а также эффективность поиска пропавших без вести», - подчеркнул Никол Пашинян.

Напомним, недавно Государственная комиссия по делам пленных Азербайджана заявила, что в Азербайджане содержатся 5 армянских пленных – 2 военнослужащих и 3 гражданских лиц.

Официальные источники в Армении и Нагорном Карабахе не публикуют данные об армянских пленных и военнопленных в Азербайджане.

Однако, по словам Сирануш Саакян, которая представляет интересы армянских пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), у Армении есть неопровержимые доказательства того, что в настоящее время в Азербайджане содержатся не менее 120 армянских пленных. По ее словам, говоря только о пяти пленных, Азербайджан просто злоупотребляет беспомощным положением властей Армении.

Всего в Армению после войны вернулось 54 пленных, хотя у армянской стороны есть информация о том, что количество пленных примерно в четыре раза больше. Четырнадцать человек были возвращены в Баку, в том числе Дилгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, которые были осуждены за диверсию и убийство в Нагорном Карабахе в 2014 году.