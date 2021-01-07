За сутки в Армении выявлен 201 новый случай коронавируса, 812 человек выздоровели, 11 пациентов скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 812 и сейчас составляет 147 388.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2901.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 695 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 070, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 602 986 (1218 за сутки).

Также отметим, что накануне стало известно, что правительство Армении намерено на шесть месяцев продлить карантинный режим, срок которого истекает 11 января.