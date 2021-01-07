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Карабах

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Собеседники коснулись сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и преодоления вызовов. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за внимание и поддержку в тяжелые для армянского народа дни.

Премьер-министр Никол Пашинян и Эммануэль Макрон также обсудили ряд вопросов, касающихся повестки армяно-французских отношений и развития экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.

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