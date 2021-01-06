Руководство Армении не присутствовало на Рождественской литургии, которую вел Католикос Гарегин Второй

По словам пресс-секретаря премьер-министра Мане Геворкян, премьер-министр ушел на самоизоляцию в связи с коронавирусом. Спикер не дала никаких других объяснений, почему премьер-министр, который уже был инфицирован коронавирусом летом, ушел на самоизоляцию сейчас, и как долго продлится его самоизоляция.

Накануне группа граждан, требующий отставки Пашиняна после проигранной войны в Нагорном Карабахе, объявила, что утром попытается блокировать вход в церковь для премьер-министра.

Перед началом литургии сам Пашинян опубликовал пост в Facebook с рождественскими поздравлениям, сопроводив из цитатами из Библии: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите – и Бог вам даст, ищите – и найдете, стучите – и Он вам отворит. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

С рождественскими поздравлениями сегодня выступил и президент Армении Армен Саркисян, который в настоящее время лечится от коронавируса в Лондоне. В своем послании Армен Саркисян призвал к солидарности и терпимости, надежде и вере в то, что «мы можем и сможем встать на ноги и отстроить свою страну, идти вперед с уверенностью в победе».

Многие другие высокопоставленные официальные лица Армении также не участвовали в сегодняшней Рождественской литургии в церкви Святого Григория Просветителя в Ереване. Из высокопоставленных лиц в литургии принимал участие генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, не касающиеся Рождества Христова.

«Я хочу, чтобы мы глубоко осознали значение сегодняшнего дня. Весь этот день мы молимся и каждый день молимся о том, чтобы благодать божественного спасения пришла к нашему народу. Я не вижу другого выхода из этих сложных ситуаций», - отметил Давтян.

Католикос всех армян Гарегин Второй, который месяц назад призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку, обращаясь к армянским христианам с проповедью, сказал, что «не была проявлена необходимая бдительность для противостояния угрозам войны, и что интересы Родины и народа были поставлены ниже узких устремлений».

«Отвергающий Бога дух, чуждые идеи и нравы проникли в наше общество. Наша жизнь не осталась в стороне ото лжи, клеветы, нетерпимости и враждебности, которые распространялись и продолжают распространяться различными способами, разделяя нас, иссушая в нас любовь Христа», - сказал Его Святейшество.