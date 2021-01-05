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Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом, временно он продолжит свою работу в дистанционном режиме. Об этом сообщили из пресс-службы администрации президента.

В сообщении, в частности, говорится: «3 января в Лондоне Армен Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно, однако у него также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным. Президент Саркисян временно будет работать дистанционно».

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