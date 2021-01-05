Президент Армении заразился коронавирусом

В сообщении, в частности, говорится: «3 января в Лондоне Армен Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно, однако у него также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным. Президент Саркисян временно будет работать дистанционно».