COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 324, в общем составив 160 554.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 928 и сейчас составляет 145 759.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2878.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 692 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (один - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 215, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 600 306 (1601 за сутки).