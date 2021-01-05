12 домов в Шурнухе переходят к азербайджанцам. Жители уже покинули свои дома

По словам главы общины Акопа Аршакяна, люди пока решают свои проблемы собственными силами, хотя из администрации области и сообщили, что их жилищные вопросы будут решены.

Глава села, мэр Гориса, армянские пограничники и жители накануне в центре села организовали встречу, в ходе которой пришли к общему решению, что люди не будут переходить на переданный азербайджанцам участок, чтобы не рисковать своей жизнью, даже если домашний скот по привычке перейдет на контролируемую азербайджанцами сторону.

«Не дай Бог, скот перейдет на ту сторону, за ним идти нельзя. Обратимся к нашим пограничникам, что бы мы ни делали, мы будем делать это через них», - сказал глава общины Акоп Аршакян.

Работы по уточнению армяно-азербайджанской границы продолжаются. Согласно каким документам они ведутся, власти пока не говорят. Однако, по разным данным, согласно картам советских времен, часть Шурнуха является территорией Азербайджана.

Глава общины Акоп Аршакян, однако, задается вопросом, почему в таком случае азербайджанцы, проживавшие в Шурнухе много лет назад, получали свои документы на собственность не из Азербайджана, а из горисского кадастра.

По словам главы села, с 5 января расстояние между жителями села Шурнух и азербайджанскими пограничниками составит около 10 метров.

Картограф, кандидат технических наук Шаген Шагинян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что даже если картографические работы между Арменией и Азербайджаном проводятся с помощью карт Советского Союза, это еще не имеет правовой основы.

По словам Шагиняна, у него на руках есть две карты, на одной из которых указано, что Шурнух полностью является территорией Армении.

«У меня на руках две разные карты, на одной из которых Шурнух разделен, а на другой - Шурнух полностью является частью Советской Армении. У меня нет информации о том, которой картой руководствуется наше правительство и на каком основании оно приняло именно эту карту за основу. Многие специалисты и широкая общественность не имеют информации. Карта масштаба 1:100 000 имеет точность от 100 до 200 метров, то есть, погрешность составляет 200 метров. Для меня, как для специалиста, трудно взять это за основу, но это то, что у меня сейчас есть под рукой», - сказал Шаген Шагинян.

По его словам, он неоднократно обращался к правительству с письмами, чтобы понять, какие карты и документы используются для уточнения границ. Но поскольку, как утверждает Шагинян, ответа он не получил, остается предположить, что «это содержит определенную секретность». По его словам, возможно, за основу взяты не отвечающие интересам Армении карты, и власти опасаются общественного недовольства.