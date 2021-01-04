Не исключено, что в ближайшие дни премьер-министр Армении посетит Москву с рабочим визитом

Других подробностей пресс-секретарь не сообщила.

Мане Геворкян также оставила без комментариев распространенную информацию о возможной встрече Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

Политолог Акоп Бадалян считает встречу Пашинян-Алиев маловероятной, учитывая риторику Алиева в отношении Пашиняна, но уверен, что в повестке дня визита армянского премьера в Москву будут вопросы безопасности.

«В настоящее время я думаю, что ключевым вопросом является безопасность, которая связана с армяно-азербайджанской границей, в частности, с Сюником, где, мягко говоря, ситуация остается непонятной. То есть, речь идет о каких-то устных договоренностях, совершенно не понятно, по какой логике эти договоренности были заключены, как они работают и вообще как там определяется граница. Мы видим, что существуют постоянные претензии в отношении армянских поселений, и в этом смысле есть неопределенность в плане официальных объяснений. Я думаю, что это, несомненно, станет одним из ключевых вопросов или же будет стоять на повестке визита в Москву», - сказал Бадалян.

Что касается намеков Пашиняна на более глубокие отношения с Россией, которые он озвучил в своем новогоднем послании, Бадалян выразил мнение, что новые документы вряд ли будут подписаны в ходе возможного визита в Москву.

«В будущем совершенно не исключена возможность таких перспектив. Это должен быть один из ключевых вопросов внутренней повестки дня Армении, который наше общество должно адресовать всем политическим силам, в том числе и оппозиции, для того, чтобы не допустить отхода от суверенитета Армении в этом вопросе, потому что понятно, что в нынешней ситуации Россия имеет сверхвысокое влияние как на среду безопасности вокруг Армении, так и на внутриполитическую среду в Армении. Но это также означает работу с Россией, начиная с вопросов безопасности и до экономических перспектив и так далее. Но думаю, что, несомненно, это не должно происходить за счет уменьшения суверенитета Армении», - заключил Бадалян.