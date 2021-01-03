«Человек, который всю свою жизнь посвятил сохранению идентичности езидского народа и укреплению армяно-езидской дружбы», - написал он о Тамояне.
В возрасте 83 лет скончался председатель Национального союза езидов Армении Азиз Тамоян. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава общественной организации «Молодые езиды» Саид Авдалян.
«Человек, который всю свою жизнь посвятил сохранению идентичности езидского народа и укреплению армяно-езидской дружбы», - написал он о Тамояне.
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