COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 8 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 258 и сейчас составляет 143 640.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2836.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 687 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 635, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 596 416 (540 за сутки).