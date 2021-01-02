Омбудсмен Армении привлек внимание международных структур к заявлению Алиева по военнопленным

Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян, привлекая внимание международных структур, имеющих мандат по защите прав человека, к заявлению Алиева.

Как отметил Татоян, как в ходе боевых действий, так и после прекращения огня, власти Азербайджана неоднократно нарушали международные нормы, гуманитарные договоренности, искусственно затягивая процесс возвращения пленных, не представляя реальных данных по их количеству, продолжая пытки и бесчеловечное отношение (что подтверждалось публикацией с их же стороны соответствующих видеосвидетельств), препятствуя обмену телами погибших и т.д.

По убеждению омбудсмена, все это преследует цель причинить душевные страдания семьям пленных, играть на эмоциях армян, создавая в стране напряженную обстановку.

«Мониторинг подтверждает, что в случае с азербайджанскими властями необходимо постоянно иметь конкретные гарантии, которые обеспечат соблюдение гуманитарных договоренностей, незыблемость международных требований по защите прав человека», - заявил Татоян.