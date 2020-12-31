Премьер-министр Армении выступил с поздравительным посланием по случаю Нового года и Рождества

В своем послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, Никол Пашинян сказал:

«Дорогие соотечественники, дорогой народ в Армении, Арцахе [Карабахе – ред.] и диаспоре,

Даже сложно поверить, что до конца 2020 года остались считанные минуты. Подходит к концу год, горечь которого будет сопровождать нас еще долгое время. Война с тяжелыми последствиями, эпидемия коронавируса - этими вехами останется 2020 год в истории нашего народа.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с семьями наших мучеников, семьями наших братьев и сестер, погибших на войне, - их детьми, матерями, отцами, женами, мужьями, братьями и сестрами.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с семьями наших пропавших без вести солдат - их детьми, матерями, отцами, женами, братьями и сестрами.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с семьями наших пленных соотечественников - их детьми, матерями, отцами, женами, братьями и сестрами.

За это время у меня была возможность встретиться и пообщаться со многими из них, и я должен сказать, что это тот случай, когда горе делает людей более близкими и родными. По состоянию на конец 2020 года, к сожалению, нам еще не удалось выяснить судьбу всех наших пропавших без вести, мы не смогли вернуть всех наших пленных братьев, и я хочу извиниться перед всеми семьями за эту ситуацию, не говоря о причинах, потому что новогоднее послание является не очень подходящей площадкой для обсуждения практических деталей.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с находящимися на боевом дежурстве нашими солдатами, офицерами, генералами, нашей армией, нашими пограничниками, которые прилагают героические усилия для стабилизации послевоенной ситуации и восстановления чувства безопасности.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с полицией и сотрудниками органов безопасности, которые днем и ночью обеспечивают безопасность и общественный порядок в Республике Армения.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с нашими врачами и медработниками, которые героически боролись и продолжают бороться с эпидемией коронавируса, и волна войны открыла для них второй фронт, и благодаря столь же героической работе наши врачи спасли тысячи жизней наших раненых.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с нашими военнослужащими и гражданскими лицами, ставшими инвалидами вследствие войны, и я особо хочу сказать им, что жизнь не закончилась, и вы все еще внесете свой личный вклад в укрепление Армении.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами, которые вернулись с войны, которые, уверен, мысленно все еще находятся на поле битвы и заново переживают каждую минуту и каждую секунду, проведенную на передовой.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с теми нашими соотечественниками, которые потеряли свои дома из-за войны. По вышеназванной причине не хочу говорить о том, какие меры правительство предприняло, предпринимает и предпримет для решения их проблем. Конечно, будет сделано все необходимое.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с нашими соотечественниками в Арцахе. Наш любимый Арцах переживает крайне тяжелые дни. Присутствие миротворческих сил Российской Федерации, безусловно, создает значительные гарантии безопасности для наших соотечественников в Арцахе. Также статус Арцаха продолжает оставаться для нас безусловным приоритетом, и в этом направлении должны быть приложены постоянные политические и дипломатические усилия.

В эту новогоднюю ночь наши сердца и мысли с нашими соотечественниками в диаспоре. Ваша любовь и ежедневная забота в отношении к Арцаху и Армении чувствуется даже за тысячи километров, и наша целостность никоим образом не может быть нарушена. Мы все знаем это.

В эту новогоднюю ночь, однако, наши сердца и мысли больше всего с нашими детьми, которые в этом году лишились новогодней сказки. Дети и их будущее являются самой важной мотивацией в нашем национальном менталитете и мышлении, и я думаю, что же, в конце концов, мы должны сделать для наших детей в этой сложной ситуации.

Заявлением от 9 ноября прекратились широкомасштабные военные действия, но у войны бывают афтершоки. Эти афтершоки иногда носят военный, иногда моральный, иногда психологический, иногда политический характер, и наша самая большая задача - противостоять этим афтершокам, обеспечить стабильность в Армении и в Арцахе, вокруг Армении и Арцаха, принять решения для обеспечения этой стабильности.

Наш величайший долг - решить текущие сегодняшние проблемы и полностью отдаться задаче скорейшего построения будущего для наших детей, нашей родины, нашего народа. Какое будущее мы видим для нашей страны, наших детей, нашего народа? Это вопросы, которые важны для решения не только завтрашних, но и сегодняшних задач.

Мы должны строить Армению по-новому, мы должны строить Арцах по-новому, мы должны строить наш оптимизм по-новому, и я хочу, чтобы мы начали 2021 год именно с таким настроением. Изменилась атмосфера вокруг Арцаха, вокруг Армении. Наша борьба заключалась в том, чтобы предотвратить такое изменение атмосферы.

Но сегодня есть реалии, и мы должны смотреть им в глаза, потому что именно это является необходимым предусловием для управления ситуацией. Логику хаоса, паники, страха нужно преодолеть как можно скорее, как можно скорее нужно преодолеть все факторы, которые способствуют развитию таких реалий. Первые же минуты 2021 года должны стать той отправной точкой, с которой мы начинаем наш новый национальный подъем.

Что нужно для этого?

Прежде всего, создание новой среды безопасности, важнейшим компонентом которой является начало реформы армии и укрепление отношений с нашим главным партнером по безопасности - Россией, и создание новых гарантий безопасности в этом контексте.

Следующий важнейшей задачей является создание пользующейся доверием судебной системы, отсутствие которой остается одной из приоритетных проблем нашей страны и возрастающей проблемой, в том числе в сфере безопасности.

Внедрение современных концепций образования и доведение конкурентоспособности каждого человека до мировых стандартов является нашей следующей важной задачей, которая в конечном итоге приведет к значительному повышению конкурентоспособности нашего общества.

И, наконец, власть народа, то есть полномочие народа формировать власть по своему свободному волеизъявлению должно укрепляться с каждым днем и с каждым часом, и это должно быть бесспорной и неоспоримой реальностью для всех времен.

Дорогие соотечественники, дорогой народ в Армении, Арцахе и диаспоре,

2021 год должен быть для нас годом работы, годом не обычного труда, а годом кропотливого труда, когда творение, созидание, создание результатов должно быть индивидуальной, а затем национальной и государственной задачей каждого из нас. Наше национальное возрождение будет основано на формуле “работа-образование-работа”, наш оптимизм будет воссоздан в труде и образовании, наше национальное счастье будет построено на фоне труда и образования.

В это тяжелое время печали и тревог, да, мы не должны забывать о счастье, о счастье наших детей, наших поколений, ибо никакая иная цель не дает нам столько сил для жизни, сколько стремление сделать наших детей счастливыми. И для того чтобы быть мощнее и сильнее, у нас должно быть все больше и больше детей, многодетные семьи, где есть 4-5 детей, должны стать нормой для нас. С 2021 года мы должны осуществлять новые государственные программы по поощрению материнства, так как именно рождение и материнство являются неоспоримым символом нашей жизнеспособности и мощи.

И в этот день 2021 года все огни в Армении и Арцахе будут ярко гореть, свет новогодних ёлок будет гореть и сиять, что станет величайшей данью нашего уважения всем нашим мученикам во все времена, что будет нашей величайшей службой нашему обязательству строить светлое будущее для наших детей.

Добро пожаловать, 2021 год, и накануне Рождества хочу поприветствовать тебя следующими словами из Нового Завета, из Нагорной проповеди:

- Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

- Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

- Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

- Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

- Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Добро пожаловать, 2021 год. Год начала нашей новой эры. Год нашего национального, государственного возрождения.

С Новым годом и Рождеством Христовым!»