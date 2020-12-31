Если оппозиционные силы не хотят внеочередных выборов, будут очередные – вице-спикер парламента

Отметим, что 16 оппозиционных сил, а также парламентская оппозиция заявляют, что Пашинян, которого они обвиняют в итогах и последствиях проигранной войны в Нагорном Карабахе, должен уйти в отставку, а вместо него должен быть избран «временный» премьер-министр, который организует следующие выборы. Между тем, Пашинян предлагает провести внеочередные выборы в 2021 году, фактически, без своего ухода с поста премьера.

«Они не хотят внеочередных выборов, ну что ж, будут очередные выборы. В любом случае политические изменения произойдут через общенациональные выборы, а не через выборы нового премьер-министра», - заявила Лена Назарян.

Ранее на этой неделе Никол Пашинян по собственной инициативе провел встречи с лидерами парламентских оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Однако после встреч лидеры фракций Гагик Царукян и Эдмон Марукян заявили, что выступают за досрочные выборы исключительно при условии отставки Пашиняна.

Как заявила вице-спикер парламента, эти встречи не являются окончательными, и поиск выхода из кризиса продолжается. «Но наша цель – прийти к соглашению и среди парламентских сил. В конце концов, если правящая сила пойдет на такие решения, на мой взгляд, у нее должен быть максимально широкий консенсус», - подчеркнула Лена Назарян.

Состоящее из 16 оппозиционных сил «Движение за спасение отечества» проводит уличные протесты с требованием отставки Пашиняна. Кандидатом движения на пост «временного» премьера является бывший премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян, который заявляет, что выборы при премьерстве Пашиняна приведут к фальсификациям и кровопролитию.

Лена Назарян считает, что Вазген Манукяна продолжает подрывать основы демократии. «Вчера он заявил, что в случае выборов будут фальсификации, сегодня говорит, что в случае выборов будет кровопролитие. Другими словами, это постоянно нарушает атмосферу возможных внеочередных выборов», - говорит Назарян.

Накануне премьер-министр Никол Пашинян провел консультации с лидером вновь созданной партии «За Республику», депутатом Арманом Бабаджаняном, который видит выход из сложившейся ситуации в проведении внеочередных выборов при премьерстве Пашиняна.

А представители внепарламентской партии «Решение гражданина», с которыми Пашинян также встречался накануне, считают, что с его нынешним рейтингом Пашинян не может продолжать находится на должности премьер-министра, и что парламентское большинство должно выбрать временного премьер-министра до проведения внеочередных выборов. Как подчеркнул член партии «Решение гражданина» Сурен Саакян, этот «временный» премьер, однако, не должен также представляет «Движение за спасение отчества».

Между тем, Лена Назарян исключает, что они выберут другого кандидата. По ее словам, они пришли к власти под руководством Пашиняна, и если уйдут, то уйдут со всей командой. «Нет, я не считаю это возможным, потому что первым номером в нашем предвыборном списке был Никол Пашинян, и легитимность нашей фракции зиждется на его легитимности, то есть все взаимосвязано. Мы пришли в парламент и правительство как команда, и уйдем как команда. Это наше видение», - заявила вице-спикер парламента.