Парламент отложил вступление в силу ряда положений антитабачного закона

Вчера Национальное собрание 86 голосами «за», при отсутствии голосов против и воздержавшихся, отложило вступление в силу ряда положений принятого еще в феврале антитабачного закона. Если бы срок вступления в силу этих трех положений не был отложен, то, помимо традиционных сигарет, открытая продажа электронных табачных заменителей и тех, что используются с помощью нагревательных устройств, также была бы запрещена, а на их упаковке также должно было быть указано, что курение вредит здоровью. Согласно одному из положений закона, действие которого уже отложено на год, в небольших киосках и магазинах должны быть убраны витрины для демонстрации традиционных и нетрадиционных табачных изделий.

Один из авторов данной законодательной инициативы, председатель постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян сказал, что если бы закон вступил в силу в январе без изменений, то помимо проблем технического регламента ЕАЭС возникли бы экономические риски. Тунян утверждает, что тысячи магазинов и киосков, получающих 15-20 миллионов долларов в год за рекламу табачных заменителей, лишились бы этих денег, а государственный бюджет потерял бы несколько десятков миллиардов драмов налогов.

«Ни у кого нет проблем в плане борьбы с табачной зависимостью и распространением табака, проблема в том, что мы должны попытаться достичь этой цели максимально сбалансированно, не создавая дополнительных рисков для экономики. Мы должны попытаться еще раз с помощью нормального, глубокого анализа понять влияние пакета и на экономику, и на бизнес, и на здоровье, и на другие сферы, и в соответствии с этим решить, что делать в будущем», - отметил председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам.

Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян сказала, что хозяйствующие субъекты уже подготовились к работе в соответствии с положениями, вступающими в силу в январе, с некоторых магазинов и киосков уже убрали рекламные щиты с табачными заменителями, а представленные экономические риски, по словам замминистра, являются мифом. Нанушян подчеркнула, что табачная промышленность во всех странах тратит большие деньги на воспрепятствование национальному законодательству по борьбе против табака во всех странах, и эта стратегия особенно используется в тех странах, которые оказались в тяжелой экономической ситуации, таких как Армения после COVID и войны. Нанушян также сказала, что все приведенные Туняном доводы они опровергли доказательствами и могут продолжить. Перед голосованием Нанушян сказала, что ей будет очень жаль, если из-за теневых 10 миллионов долларов депутаты проголосуют за законопроект. А о том, что помимо получаемых магазинами и киосками 15-20 млн долларов есть также теневой оборот денег, в Национальном собрании сказал также Бабкен Тунян.

«Мы очень хорошо понимаем, что Армения сейчас слаба, чтобы противостоять лжи и ложным обоснованиям табачной промышленности, и я говорю это с сожалением. Представленный депутатами законопроект приведет к увеличению числа курильщиков за счет наших детей, потому что вы знаете, что откладываете [запрет на] рекламу на год. Это приведет к искалечению многих жизней и растрате государственных средств. Да, господин Тунян, 310 смертей, и не нужно было вчера злорадствовать на тему того, как мы посчитали эти 310 смертей», - сказала Нанушян.

Декан факультета общественного здравоохранения Трпанчян при Американском университете Армении Вардуи Петросян с 2013 года изучает вопрос о том, какие средства тратит табачная индустрия на привлечение новых курильщиков посредством новой заманчивой упаковки заменителей. Тот факт, что закон был отложен, означает, что сигареты и их заменители будут по-прежнему продаваться в привлекательных и доступных для детей местах.

«В человеке происходят такие изменения, что он не может отказаться, понимая весь вред, он не может отказаться от использования этого продукта. Поэтому даже эти маленькие шаги приводят к долгосрочным, большим изменениям, но изменения не происходят быстро, а если у нас не будет такого жесткого законодательства, мы просто не добьемся результатов. Я считаю, что наши хозсубъекты не лишатся денег, поскольку люди потратят эти суммы на покупку гораздо более полезных продуктов», - отметила Петросян.

По словам специалиста в области общественного здравоохранения, 52 ведущих специалиста из разных стран мира, входящие в проект «Рабочая группа общественного здравоохранения Армении», были против изменения сроков внедрения этих положений антитабачного закона, даже обратились с открытым письмом к депутатам, чтобы те проголосовали против. Петросян недоумевает: за последние 60 лет многие ведущие специалисты доказали степень загруженности сферы здравоохранения вследствие курения.

«Исследования и расчеты пользующихся международным авторитетом специалистов и организаций, проведенные в Армении, показали, сколько людей восстановят здоровье, насколько сократятся расходы на здравоохранение, в конце концов, сколько людей не умрут и продолжат работать и положительно влиять на экономику и на свою семью, если сколько-то людей бросят курить», - сказала специалист в сфере общественного здравоохранения.

Авторами законодательной инициативы об отсрочке внедрения некоторых положений антитабачного закона являются председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Нарек Зейналян (фракция «Мой шаг») и еще три депутата правящей фракции - Бабкен Тунян, Владимир Варданян и Овик Агазарян.