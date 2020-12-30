Власти заверяют, что проект нового Избирательного кодекса будет готов в начале следующего года

По словам депутата провластной фракции «Мой шаг» Амазаспа Даниеляна, проведена кропотливая работа как над этим проектом, так и над принятым парламентом накануне законом «О партиях».

В ходе вчерашнего обсуждения проправительственный депутат предложил разделить новый Избирательный кодекс на две составляющие.

Первая составляющая, по словам депутата, - это неполитические, технические вопросы․«Сюда входят, например, правила, касающиеся списков избирателей, избирательной кампании, ее финансирования, другие правила, касающиеся обжалования результатов выборов», - объяснил он.

Вторая, политическая составляющая Избирательного кодекса касается избирательной системы, отметил Даниелян. «Это регистрация партий, блоков, распределение мандатов и другие вопросы», - сказал он.

«Блок «Мой шаг» неоднократно заявлял, что во второй части мы открыты для политических консультаций со всеми силами», - заявил Амазасп Даниелян.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести досрочные парламентские выборы в 2021 году и пригласил политические силы к обсуждениям. Однако 17 оппозиционных сил, считающие Пашиняна ответственным за итоги и последствия проигранной войны в Нагорном Карабахе и требующие его отставки, настаивают на том, что внеочередные выборы не могут проводиться, пока Пашинян находится во главе правительства. Они предлагают выбрать бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна в качестве временного премьера и организовать внеочередные выборы, как минимум, через год, причем чтобы Манукян и его политическая партия не принимали участия в этих выборах. Пашинян неоднократно высказывался против такого подхода.