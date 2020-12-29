НС прекратило полномочия Наиры Зограбян на посту председателя комиссии по правам человека

Сегодня Национальное собрание проголосовало за проект депутатов правящей фракции «Мой шаг» о прекращении полномочий члена оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наиры Зограбян на должности председателя постоянной парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам.

Голосование было закрытым, тайным, за прекращение полномочий проголосовали 78 депутатов, против - 4, 2 бюллетеня были признаны недействительными.

Напомним, Зограбян на днях написала в Facebook: «Я быдлу родину не отдам. Быдло в моей стране больше решать ничего не будет. А если нужно, то да, до достижения определенного образовательного ценза быдло следует лишать права принимать какие-либо решения, в первую очередь, права выбирать. И нужно силой заставить его учиться. Это уже видовая борьба, борьба народа с быдлом. Какой вид победит, такое государство у нас и будет».

Депутаты фракции «Мой шаг» заявляют, что «человек, выступающий с таким лексиконом, не может выполнять обязанности председателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам».

Наира Зограбян не принимает обвинения, называя это политическим преследованием лично со стороны Никола Пашиняна.

ППА по вопросу освобождения Зограбян от этой должности намерена обратиться в Конституционный суд.