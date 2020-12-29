В Сочи состоялась встреча Лавров-Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции находится в Сочи. Мевлют Чавушоглу уже провел встречу тет-а-тет с главой МИД России Сергеем Лавровым, подробности встречи пока не оглашаются. В данный момент проходит 8-е заседание Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, которая готовит встречу президентов Турции и России в следующем году.

Турецкая сторона подчеркивает, что 2021 год станет юбилейным для отношений между двумя странами. Напомним, 16 марта 1921 года Москва и Анкара подписали Московский договор, по которому большевистская Россия отказалась от территорий царской России и передала их Турции, в том числе Карс, Арарат, западную часть Эриванской губернии. По этому же договору Нахичевань была передана Азербайджану. Обе страны считают этот договор началом дипломатических отношений.

Сегодня в начале переговоров в расширенном составе, представляя вопросы повестки дня, Лавров акцентировал внимание на ситуации в Карабахе и вокруг него, подчеркнув, что карабахский вопрос стал приоритетным в отношениях между двумя странами.

После трехстороннего соглашения президенты России и Турции заявили, что уважают друг друга, считают друг друга людьми слова и дела. Хорошие отношения между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в очередной раз были подчеркнуты в ходе российско-турецких переговоров. Согласно заявлению, распространенному накануне российской стороной, Лавров и Чавушоглу сегодня в Сочи планировали детально проработать текущие вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г. по Нагорному Карабаху, в частности сделать акцент на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказании сторонам гуманитарной помощи.

В сообщении МИД России говорится: «В центре внимания будет налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассматриваем данный Центр в качестве вспомогательного элемента постконфликтного урегулирования в дополнение к миссии российских миротворцев и другим мероприятиям. В его задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности, сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов».

Добавим, что у Москвы и Анкары есть ряд разногласий по поводу трехстороннего соглашения. Москва, в частности, подчеркивает, что мониторинговый центр создается в дополнение к миссии российских миротворцев, Анкара и Баку заявляют, что прекращение огня в Карабахе будут контролировать российские и турецкие военные. Кроме того, существуют разногласия по поводу дороги по территории Армении, соединяющей Нахичеван с остальной частью Азербайджана. Баку и Анкара называют эту дорогу коридором и связывают ее строительство с Лачинским коридором.

В тексте вчерашнего сообщения МИД России есть также одна строчка о том, что российская сторона выражает серьезную озабоченность переброской иностранных наемников в октябре-ноябре в зону нагорно-карабахского конфликта. Официальная Москва, однако, предпочитает не подчеркивать, что этих террористов в регион перебросила именно Турция.